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12
Чт., груд.
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Чеська компанія хоче побудувати перший сміттєпереробний завод в Україні

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Сумська міська рада та чеська "Elektromontáže SÝKORA" підписали меморандум про співпрацю у сфері переробки твердих побутових відходів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Сумської міськради.

"У питанні поводження з ТПВ мислимо стратегічно. Переговори з іноземними інвесторами щодо будівництва сміттєпереробного заводу вийшли на новий рівень. Сьогодні спільно з чеськими партнерами задокументували наміри про будівництво заводу. Підписанню меморандуму передувала копітка робота, ми знаходили надійних партнерів, вивчали досвід будівництва сміттєпереробних заводів в інших містах, обговорювали нюанси і деталі", – заявив мер Сум Олександр Лисенко.

Згідно із меморандумом,  80% вкладень у будівництво заводу з переробки твердих побутових та небезпечних відходів на території Сумської міської ОТГ становитимуть кошти інвесторів.

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За словами керівника Elektromontáže SÝKORA Петра Сікори, лише 3% відходів потраплятиме на полігон. "Сподіваюсь, що незабаром ми збудуємо в Сумах перший в Україні сміттєпереробний завод. Його особливістю буде те, що лише 3% відходів потраплятиме на полігон, решта перероблятиметься. Суми обрали тому, що місто ідеально відповідає вимогам, до того ж ідея будівництва сміттєпереробного заводу була активно підтримана міським головою", – зазначив Сікора.

Після підписання меморандуму в Сумах буде створена робоча з група з представників підрозділів міської ради, яка детально вивчатиме нюанси та деталі будівництва, а також можливості застосування при реалізації проєкту механізму державно-приватного партнерства, напрацьовуватиме відповідну угоду.

Також сторони попередньо домовились про візит сумчан до Чехії з метою ознайомлення з роботою зведених Elektromontáže SÝKORA сміттєпереробних заводів.

Нагадаємо:

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