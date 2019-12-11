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12
Чт., груд.
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Міністерство Милованова візьметься за АЗС, які не знижують ціни на пальне

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Міністерство  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вивчає ситуацію із ціноутворенням на АЗС України та вживатиме заходів для зниження цін на високооктанові бензини та дизельне пальне.

Про це у Facebook повідомив очільник міністерства Тимофій Милованов, інфомує БІЗНЕС. 

"Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Міністерство вивчає ситуацію і буде приймати всі можливі дії повністю у відповідності до закону", – зазначив він.

Проте, за даними щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів "Консалтингової групі А-95" ціни бензину і дизельного палива в мережах ОККО і WOG 11 грудня знизилися на 20-30 коп./л.

Зокрема, на станціях ОККО ціна дизпалива опустилася на 20 коп. / л — до 29,29 грн / л, бензину – на 30 коп. / л — до 29,19 грн / л за А-92 і 30,19 грн / л за А-95.

У мережі WOG ціни бензинів знижені на 20 коп. / л — до 29,29 грн / л за А-92 і 30,29 грн / л за А-95, а вартість ДТ опустилася на 30 коп. / л — до 29,19 грн / л.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року АМКУ зобов’язав АЗС знизити ціни на бензин. Рекомендації направлені до "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO).

ціни пальне Тимофій Милованов АЗС