В Економічній експертній платформі сказали, що може здешевити гривню у 2020 році

Експерти з питань реформування фінансового сектору Економічної експертної платформи (ЕЕП) прогнозують збільшення дефіциту торгового балансу у 2020 році, що буде впливати на курс гривні.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на сайт Економічної експертної платформи.

Експерти проаналізували ситуацію із курсоутворенням у 2019 році та дійшли висновків, що події на валютному ринку відбувались у рамках поточної концепції гнучкого курсоутворення Нацбанку, який згладжує різку волатильність та таргетує рівень інфляції, без викривлень та значних відхилень.

Серед факторів, які впливають на курсоутворення, вони називають: стан та тенденції платіжного (торгового) балансу, доходи та витрати держбюджету, вплив монетарної політики (облікова ставка — рівень інфляції) та немонетарні фактори політичного характеру.

"За дев'ять місяців 2019 року профіцит зведеного платіжного балансу склав $2,2 млрд (за дев'ять місяців 2018 року становив $418 млн), що забезпечено неочікуваним інтересом нерезидентів до держпаперів. Дефіцит торгового балансу України за три квартали 2019 року становить $4,07 млрд, що на 6,42% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Імпорт товарів і послуг в Україну з початку року зріс на 7% — до $48,914 млрд, експорт – також на 7%, до $44,842 млрд. Зростання імпорту залишилося стриманим завдяки низьким цінам на енергоносії, тоді як фізичні обсяги їх закупівель збільшилися. Обсяги неенергетичного імпорту збільшилися на 7,1%, переважно через імпорт продукції машинобудування, який зріс на 19.4%", – зазначають експерти.

Крім того, у НБУ прогнозують, що цього року трудові мігранти перерахують в Україну понад $11 млрд (за 10 місяців – перераховано близько $8,5 млрд).

Економічна експертна платформа зазначає, що за результатами жовтня залишається тенденція зростання дефіциту торгового балансу ($1,52 млрд) на фоні загального збільшення показників експорту та імпорту.

Так, експорт товарів у жовтні склав $4,2 млрд. Основним чинником зростання стало нарощування експорту продовольчих товарів на 22,3% (у вересні — на 29,4%) за рахунок експорту насіння олійних культур (на 110%) та зернових (на 19,9%). Обсяги імпорту товарів у жовтні становили $5,7 млрд. Зокрема, обсяги енергетичного імпорту скоротилися на 9,6%, а імпорт машинобудування повернувся на докризовий рівень. "Основний фактор дефіциту торгового балансу – зростання імпорту через зміцнення гривні", – пояснюють в ЕЕП.

Експерти зазначають, що незважаючи на значний дефіцит торгового балансу – платіжний баланс за 9 місяців 2019 року – профіцитний, що обумовлено надходженнями від ОВДП, надходженнями від трудових мігрантів, капітальними інвестиціями, кредитами від міжнародних фінансових установ.

Валюта, яка надходила від нерезидентів за держпапери протягом року – повністю була викуплена Національним банком до ЗВР. Сукупно за 2019 рік Нацбанк викупив близько $5 млрд, в той час як пропозиція валюти з боку нерезидентів, котрі у 2019 році купували ОВДП, становила близько $3,7 млрд.

З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $5,479 млрд і продав на $479,23 млн (чиста купівля валюти ~ $5 млрд).

За 8 місяців 2019 року Мінфін витратив на погашення державних боргів 262,7 млрд грн (близько $10 млрд). У вересні 2019 року Україна погасила $561 млн боргу за кредитами МВФ, у жовтні Україна витратила понад 28 мільярдів гривень на державний борг та його обслуговування. Сукупно на погашення та обслуговування боргу за 10 місяців — близько $11,7 млрд.

Є тенденція до скорочення державного боргу останні роки: у 2017 році він складав 71,8% від ВВП, у 2018 — 60,9% від ВВП, у 2019 році продовжується скорочення у % до ВВП і прогнозовано на кінець року складе 55% від ВВП.

"Якщо враховувати відмічене міжнародними фінансовими організаціями охолодження глобальної економіки, зокрема падінням цін на сталь (11% за рік), то дана тенденція – збільшення дефіциту торгового балансу буде і далі посилюватись, що буде тиснути на гривню наступного року. Даний прогноз враховує незмінність інших, не товарних потоків платіжного рахунку (надходження від заробітчан, зацікавленість нерезидентів у держпаперах та помірний вивід дивідендів)", – кажуть експерти.

Економічна експертна платформа також зазначає, що до кінця року буде вивільнено значні запаси ліквідності (не освоєні бюджетні витрати) з Казначейства (53,1 млрд грн на 29.11.2019, кумулятивне недофінансування у січні-вересні досягло 65,6 млрд грн) + надходження за місяць, що спричинить певний девальваційний тиск. "Це, ймовірно, призведе до певного здешевлення гривні", — припускають есперти.

Ця тенденція узгоджується з хвильовою тенденцією (технічний аналіз), яку видно з графіка по роках:

Нагадаємо, в НБУ вважають плаваючий курс гривні правильним режимом для України.