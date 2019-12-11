Уряд створив Офіс фінансового контролю

Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, який з’явиться на базі Державної аудиторської служби.
Про це повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує БІЗНЕС.
Очільник уряду зазначив, що Держаудитслужба передасть Офісу в спадок свої майно та функції, а штат служби буде скорочено на 30%.
"Він [Офіс фінконтролю] захистить громадян і добросовісний бізнес від фінансового шахрайства, щоб Україна як держава була передбачуваною і надійною в розпорядженні публічними фінансами. Це — цілі програми діяльності уряду. Нам потрібен сучасний і професійний фінансовий контроль", — написав Гончарук.
Нагадаємо:
- У жовтні Кабмін передав Державну аудиторську службу в управління Міністерства фінансів.
- Уряд у рамках реформування Держаудитслужби анонсував скорочення кількості її працівників у 8 разів.