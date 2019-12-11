Облгази Фірташа оскаржать у суді накладений АМКУ штраф

"Регіональна газова компанія" (РГК) вважає рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу 278 млн грн, необґрунтованим і має намір оскаржити його в суді.

Про це йдеться у відповідній заяві РГК, інформує БІЗНЕС.

"АМКУ, не розібравшись у ситуації, виніс поспішне та необґрунтоване рішення оштрафувати операторів ГРС за приведення газу до стандартних умов при обліку обсягів спожитого газу. В Україні по всьому ланцюгу від газодобувних свердловин, за маршрутами газотранспортної та газорозподільних систем і до кінцевих споживачів при вимірюванні застосовується приведення обсягів газу до стандартних умов (температура +20 ° с і 760 мм рт.ст.). Забороняючи приведення газу до стандартних умов, державні органи АМКУ порушують принцип єдності вимірювання і дискримінують споживачів, змушуючи одних платити за інших", – йдеться в ньому.

У своїй заяві у вівторок РГК вказує, що приведення обсягів газу до стандартних умов передбачено українським законодавством, зокрема, законом "Про ринок природного газу", Кодексом систем розподілу газу, типовим договором розподілу, а також правилами поставки.

"Згідно з цим законодавством, з 2016 року різниця в обсягах, яка виникає від приведення газу до стандартних умов, була виключена з витрат операторів ГРС і включена до складу витрат споживачів, що підтверджено відповідними державною та науковою експертизами", – зазначено в заяві.

У РГК також вважають, що заборона на приведення газу до стандартних умов порушує принцип єдності вимірювання.

"РГК розцінює такі дії АМКУ як кричущий прояв тиску чиновників на бізнес. Рішення АМКУ завдає шкоди всій газовій галузі і робить неможливим введення європейських правил функціонування газового ринку, отже буде оскаржено в законному порядку", – підсумовано в заяві.

Нагадаємо:

У липні 2019 року АМКУ розпочав розслідування проти "РГК", якій належать 20 облгазів по всій Україні.

10 грудня Антимонопольний комітет України (АМКУ) вирішив накласти штрафи на 16 облгазів, що входять до групи компаній "РГК" Дмитра Фірташа, на загальну суму 278 млн грн.

Довідка: РГК – сервісна компанія, що надає послуги фінансового, юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.