Кредитні ставки для населення поки не знижуються

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Національного банку.

За даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2019 року в національній валюті становили 35,7% річних, що на 0,4 в. п. нижче ніж у жовтні (36,1%). Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 1,7 в. п. до 6,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств в листопаді знизилися з 17,0% до 15,9% річних, за валютним збереглися на рівні 4,3%.

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Крім того, кредитний портфель банків за місяць зменшився на 1,4% до 997 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 0,7% - до 209 млрд грн, підприємств - на 1,6% до 784 млрд грн.

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