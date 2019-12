У Києві пройшов VII Retail & Development Business Summit 2019

Організатором виступила Асоціація рітейлерів України, профільне об'єднання провідних гравців ринку роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості.

У програмі бізнес-сесій взяли участь 26 ТОП-спікерів українського та зарубіжного ринків. А учасниками Саміту стали біля 500 гостей, серед яких власники і топ-менеджмент компаній рітейл-сфери, торговельної нерухомості, інвестиційного та банківського секторів.

«Виклики: яким буде рітейл в Україні та в світі 2025» – саме так звучала головна тема Саміту цьогоріч. У межах 7 бізнес-сесій спікери говорили про: трансформацію рітейлу й торговельних центрів, як продавати швидко та ефективно, синергію продажів онлайн і офлайн, досвід міжнародних рітейлерів, фуд-холи та фуд-корти, а також ТРЦ України в епоху змін.

У Сесії №1 «Погляд в майбутнє. Як трансформуються рітейл й торговельні центри» виступили запрошені гості із-за закордону – Гастон Гайтан, засновник Theleisureway, і Сердар Ерсой, Chief Operations Officer в DeFacto, а також Дмитро Андрієвський, комерційний директор SystemGroup. Зокрема, Сердар Ерсой розповів про конкуренцію між онлайн та офлайн магазинами, а також поділився досвідом першого розумного магазину DeFacto, і Туреччини загалом. А Дмитро Андрієвський у своєму виступі зробив акценти на омніканальності, технологіях для споживачів та рітейлерів й тренді самообслуговування.

У Сесії №2 під назвою «Технології в рітейлі. Як продавати швидко та ефективно. 1 частина» зійшлись Станіслав Григоренко, співвласник SmartBot.studio, Олексій Щербатенко, управляючий партнер, SmartTender.biz та Михайло Горфункель, директор зі спеціальних проектів, GLORY Global Solutions. Станіслав Григоренко розповів про майбутнє чат-ботів у рітейлі та як впроваджувати зміни за допомогою додатка. Олексій Щербатенко аналізував як штучний інтелект допомагає визначати ймовірність перемоги в торгах та демонстрував кейси закупівель «Епіцентр К», METRO і Comfy.

Про «Синергію онлайн і офлайн. Інсайти від лідерів» говорили спікери у рамках Сесії №3. Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group під час виступу порушив тему «Рітейл: апокаліпсис чи ренесанс», наголосив на тому, що «немає системної проблеми в рітейлі, є індивідуальні проблеми рітейлерів», розповів про інтереси покоління Z, еволюцію торгової нерухомості. А також розвіював міфи. Зокрема, що онлайн-торгівля замінить фізичні магазини. «Якщо фізичні магазини пішли в минуле, чому тоді провідні онлайн-гравці вкладають мільярди доларів у свою фізичну присутність? Amazon купив мережу за $ 14 млрд Whole Foods, планує відкрити 3000 Amazon Go магазинів. 1000 магазинів в день планує відкривати китайський онлайн-рітейлер JD. Як виглядає Amazon в 2019 році? Це вже не онлайн-гравець. Whole Foods, Amazon Go, Amazon Fresh Pickup, Amazon Books ... - це все вже реальність 2019 року. Amazon більше не є онлайн-гравцем, він переходить в офлайн. І це відбувається не тільки з Amazon», – зауважив Максим Гаврюшин.

Максим Скирда, менеджер з розвитку бізнесу FONDY, говорив про вплив тривалості шляху покупця на процес покупки, а також основні перешкоди на цьому шляху. Продовжив тему Олексій Князев, управляючий партнер Watcom Group, співзасновник Shopster, який також зробив акцент на оцінці каналів комунікації та їх впливі на відвідуваність, розповідаючи про кейс IKEA.

Завершенням Сесії №3 стала панельна дискусія за участю Андрій Логвіна, співзасновника та генерального директора Kasta, Сергія Бадрітдінова, генерального директора ТОВ «Інтертоп-Україна» і Максима Гаврюшина. Модератором виступила Катерина Венжик – українська економічна журналістка, керівниця спецпроектів Liga.net.

«Досвід міжнародних рітейлерів». Таку назву мала Сесія №4. У межах теми з презентаціями виступили: Олексій Панасенко, заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ «НОВУС Україна» і Марина Томаш, радник, керівник напрямку податкового консалтингу та бухгалтерського обліку, ADER HABER. Далі до спікерів приєднались Сердар Ерсой, Chief Operations Officer DeFacto і Юрій Петренко, керуючий партнер й адвокат ADER HABER, щоб провести панельну дискусію і обговорити актуальні питання українських компаній за кордоном та міжнародних компаній на ринку України.

Сесія №5 «Технології в рітейлі. Як продавати швидко та ефективно. 2 частина» об’єднала виступи Андрія Сука, заступника генерального директора Meest, який говорив про поштово-логістичні рішення у рітейлі; Анатолія Авдєєва, керівника розвитку бізнесу в Moneyveo, темою виступу якого стали тенденції кредитування; та Сергія Гермашева, CEO PICSELL, з темою виступу «Трансформація мерчандайзингу в епоху AI / Computer Vision».

У Сесії №6 «Фуд-холи та фуд-корти. Новий погляд на їжу» в панельній дискусії зійшлись Роман Тугашев, засновник проектів Ulichnaya Eda та Бухта Food Station, Дмитро Погребицький, співзасновник Pesto Cafe та Геннадій Медведєв, ресторатор, автор проектів ресторанів Star Burger, ресторану Grill do Brasil / співвласник мережі локшини-барів Noodle Doodle, акціонер мережі ресторанів СушиЯ та Будда-Бар. Модератором стала Ольга Насонова, директор Ресторанного консалтингу. Спікери дійшли до згоди, що сьогодні цілі фуд-закладів виходять далеко за межі смачної їжі, пропонуючи відвідувачам також розваги та емоції. Чи будуть розвиватись фуд-холи в Україні? Однозначно так – вважає Роман Тугашев: «Це світовий тренд. Куди б Ви не поїхали, у будь-якій країні світу, європейській столиці, усюди є фуд-холи. Тому що людям сьогодні потрібен інтертеймент. Людей потрібно дивувати. Їм мало прийти і поїсти. Вони хочуть шоу, спілкування з шеф-кухарями, з рестораторами, бажають отримати саму «тусовку», яку дає фуд-хол. Спікер також підкреслив, що фуд-хол – це 50% про емоції.

Звершила бізнес-частину Саміту Сесія №7 «ТРЦ України в епоху змін: мегамоли, реконцепції, перспективи регіонів». У межах теми з презентаціями виступили: Олександр Фіалка, партнер Retail & Development Advisor, співзасновник Асоціації рітейлерів України; Олександр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза; та Дар'я Кухаренко, комерційний директор А Development.

Після офіційної частини спікерів та гостей чекав вечірній фуршет з показом одягу від титульного партнеру заходу «VOVK» та живою музикою у виконанні кавер-бенду. Учасники RDBSummit 2019 могли відпочити після насиченого дня і поспілкуватись у неформальній обстановці без краваток.