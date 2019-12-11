На сайті Aliexpress з'явилася доставка з України

На сайті Aliexpress в фільтрі за категоріями товарів з'явилася можливість обирати країну доставки, серед них вказана і Україна.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на ain.ua.

Україна як варіант доставки з'явилася і в картках деяких товарів, але ця кнопка поки не доступна. Зазначається, що це може бути не склад в Україні, а місцевий торговець і/або дилер китайського торговця, який постачає цей товар.

Також наголошується, що експансія китайського e-commerce на український ринок буде тривати, і це може погано позначитися на місцевих підприємцях. Так, китайські онлайн-компанії отримують близько 100 млн доларів з українського ринку щорічно.

У компанії "Укрпошта", яка співпрацює з поштою Китаю по доставці товарів з китайських інтернет-магазинів в Україні вважають, що така експансія позитивно вплине на ринок.

З приводу доставки з України в компанії зазначили: "Ця функція має локальний характер і працює для приватних підприємців, які зареєстровані на платформі і мають свій невеликий склад в Україні".

Крім того, в компанії додали, що "Укрпошта" зацікавлена ​​в тому, щоб у Aliexpress було представництво в Україні. Тут є великий попит на товари з Китаю та це дозволило б українцям швидше отримувати замовлення.

Нагадаємо, замовлення українців з AliExpress зросли на 70%.