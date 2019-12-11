"Укренерго" максимально обмежує імпорт електрики

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук під час засідання Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В об’єднаній енергосистемі України ситуація зниженого попиту триває, унаслідок погоди і низького рівня промислового виробництва, тому ми практично повністю обмежуємо можливості для імпортерів, вносячи корективи в графіки, в нічні години вони по нулях йдуть, в окремі години дня йде невеликий обсяг імпорту", – сказав Ковальчук.

Він також зазначив, що кінця грудня важко спрогнозувати, чи будуть надходити значні обсяги імпорту, які спостерігалися у першій половині жовтня.

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