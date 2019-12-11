"Укренерго" максимально обмежує імпорт електрики

Національна енергетична компанія "Укренерго" вирішила максимально обмежити імпорт електричної енергії через низький попит.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук під час засідання Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"В об’єднаній енергосистемі України ситуація зниженого попиту триває, унаслідок погоди і низького рівня промислового виробництва, тому ми практично повністю обмежуємо можливості для імпортерів, вносячи корективи в графіки, в нічні години вони по нулях йдуть, в окремі години дня йде невеликий обсяг імпорту", – сказав Ковальчук.
Він також зазначив, що кінця грудня важко спрогнозувати, чи будуть надходити значні обсяги імпорту, які спостерігалися у першій половині жовтня.
Нагадаємо:
- 4 грудня 2019 року Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №2233, який, серед іншого, забороняє імпорт електроенергії до Росії за двосторонніми договорами.
- За даними "Укренерго", у першій половині листопада трейдери здійснили лише 55% планових поставок електроенергії з Росії та Білорусі. Корегування обсягів імпорту було викликане значним зниженням споживання електроенергії через аномально теплу погоду.