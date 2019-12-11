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11
Ср., груд.
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"Укренерго" максимально обмежує імпорт електрики

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Національна енергетична компанія "Укренерго" вирішила максимально обмежити імпорт електричної енергії через низький попит.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук під час засідання Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В об’єднаній енергосистемі України ситуація зниженого попиту триває, унаслідок погоди і низького рівня промислового виробництва, тому ми практично повністю обмежуємо можливості для імпортерів, вносячи корективи в графіки, в нічні години вони по нулях йдуть, в окремі години дня йде невеликий обсяг імпорту", – сказав Ковальчук.

Він також зазначив, що кінця грудня важко спрогнозувати, чи будуть надходити значні обсяги імпорту, які спостерігалися у першій половині жовтня.

Нагадаємо:

  • 4 грудня 2019 року Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №2233, який, серед іншого, забороняє імпорт електроенергії до Росії за двосторонніми договорами.
  • За даними "Укренерго", у першій половині листопада трейдери здійснили лише 55% планових поставок електроенергії з Росії та Білорусі. Корегування обсягів імпорту було викликане значним зниженням споживання електроенергії через аномально теплу погоду.
електроенергія Укренерго