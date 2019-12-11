Норвежці зупинили будівництво СЕС на Херсонщині

Норвезька компанія Scatec Solar зупинила проєкт будівництва сонячної електростанції (СЕС) в Херсонській області потужністю 65 МВт через можливе скорочення термінів pre-PPA (договорами купівлі-продажу е/е за чинним "зеленим" тарифом для майбутніх об'єктів).

Про це повідомила глава Scatec Solar з розвитку бізнесу в Україні Аліна Свідерська, інформує БІЗНЕС із посиланням на Енергореформу.

За її даними, у цей проєкт компанія інвестувала від 2 млн до 3 млн євро, і він зараз повністю зупинений.

Як пояснила Свідерська, якщо будуть ухвалені зміни до законодавства щодо розвитку альтернативної енергетики, зокрема, скорочені терміни дії попередніх договорів, компанія не встигне завершити введення проєкту в експлуатацію. "У цій ситуації Scatec Solar буде орієнтуватися на "зелені "аукціони", — сказала вона. При цьому в компанії припускають, що такі аукціони можуть відбутися не раніше осені наступного року, а не в квітні, як планувалося.

"З огляду на те, що зараз всі зайняті питанням реструктуризації "зелених "тарифів, не думаю, що уряд встигне підготувати всю нормативну базу під "зелені" аукціони, тож більш реалістичний термін їх проведення — осінь 2020 року", — уточнила Свідерська.

Вона наголосила, що інвестори розуміють проблему дефіциту ДП "Гарантований покупець" та оцінюють запропонований законопроєкт як компромісний, але очікують стабілізаційних заходів з боку уряду. "Необхідно говорити про комплексну реформу енергогалузі і прагнути до європейських стандартів і тим зобов'язанням, які взяла на себе Україна", — вважає представниця Scatec Solar.

На її думку, уряду необхідно вирішити питання адресного субсидування населення за електроенергію і компенсації втрат при передачі електроенергії.

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