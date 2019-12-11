Норвежці зупинили будівництво СЕС на Херсонщині

Норвезька компанія Scatec Solar зупинила проєкт будівництва сонячної електростанції (СЕС) в Херсонській області потужністю 65 МВт через можливе скорочення термінів pre-PPA (договорами купівлі-продажу е/е за чинним "зеленим" тарифом для майбутніх об'єктів).
Про це повідомила глава Scatec Solar з розвитку бізнесу в Україні Аліна Свідерська, інформує БІЗНЕС із посиланням на Енергореформу.
За її даними, у цей проєкт компанія інвестувала від 2 млн до 3 млн євро, і він зараз повністю зупинений.
Як пояснила Свідерська, якщо будуть ухвалені зміни до законодавства щодо розвитку альтернативної енергетики, зокрема, скорочені терміни дії попередніх договорів, компанія не встигне завершити введення проєкту в експлуатацію. "У цій ситуації Scatec Solar буде орієнтуватися на "зелені "аукціони", — сказала вона. При цьому в компанії припускають, що такі аукціони можуть відбутися не раніше осені наступного року, а не в квітні, як планувалося.
"З огляду на те, що зараз всі зайняті питанням реструктуризації "зелених "тарифів, не думаю, що уряд встигне підготувати всю нормативну базу під "зелені" аукціони, тож більш реалістичний термін їх проведення — осінь 2020 року", — уточнила Свідерська.
Вона наголосила, що інвестори розуміють проблему дефіциту ДП "Гарантований покупець" та оцінюють запропонований законопроєкт як компромісний, але очікують стабілізаційних заходів з боку уряду. "Необхідно говорити про комплексну реформу енергогалузі і прагнути до європейських стандартів і тим зобов'язанням, які взяла на себе Україна", — вважає представниця Scatec Solar.
На її думку, уряду необхідно вирішити питання адресного субсидування населення за електроенергію і компенсації втрат при передачі електроенергії.
Нагадаємо:
- У кінці листопада Мінекоенерго розробило компромісну модель реструктуризації "зеленого" тарифу. Так, міністерство пропонує знизити тариф для діючих СЕС на 10%, а для ВЕС — на 17% з продовженням терміну його виплат на п'ять років. Для станцій, які уклали попередні договори з ДП "Гарантований покупець", тариф пропонують знизити на 15% для СЕС і на 10% для ВЕС з продовженням на 5 років.
- До кінця поточного року норвезька Scatec Solar планувала інвестувати в сонячну енергетику України 250-300 млн євро.