Трофімцева розповіла, як досягнути експортного прориву 

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила екс-в.о. міністра аграрної політики та продовольства України, інформує БІЗНЕС.

"Експортна стратегія, в тому числі секторальна стратегія для АПК – це чудовий рамковий документ з конкретним планом дій для розвитку національного експорту за основними перспективними напрямками. Глобальна економіка швидко змінюється. Змінюються виробничі ланцюги та їх розподіл в світі. І завдання України сьогодні не нити: "А давайте відродимо билоє вєлічіє тієї чи іншої радянської важкої індустрії, бо це ж було огого...", бо не відродимо і "ого-го" вже не буде. Ніколи", – говорить Трофімцева.

За її словами, Україні варто шукати і створювати свої сильні галузі, які будуть конкурентоспроможними сьогодні-завтра і післязавтра. "Наше головне завдання в рамках імплементації експортної стратегії – зайняти своє гідне місце в глобальних ланцюгах доданої вартості. Тільки так. Тому це і про зерно, і про "Антонови", і про туризм і драматургію чи моду, яку теж можна експортувати (в декого з наших підприємців експорт в галузі креативних індустрій визвав вчора когнитивний дисонанс прям)", – переконана Трофімцева.

Також вона заявила, що експортери, особливо малі і середні, особливо в регіонах, потребують експортних тренінгів з конкретною інформацією і потребують більше В2В заходів. "Ну і, звичайно, вони потребують нормальної і сталої роботи урядових інституцій. Особливо всі чекають, коли повноцінно запрацює Експортно-Кредитне Агентство", – зазначила Трофімцева.

Вона додала, що зараз світові економічні системи проходять період значної трансформації. "Глобальний капіталізм як ми його знали до сьогоді – це вчорашній день. Саме тому в нас є унікальні можливості на етапі зміни глобального економічного порядку знайти свій шлях і свою унікальну нішу", – зазначає екс-в.о. міністра аграрної політики.

"Цікаво, що вчора [під час заходу в Київській ТПП щодо Експортної Стратегії України - ред.] була критика уряду чи держави в цілому, що чогось недостатньо робить для бізнесу. Але ніхто з присутніх представників профільних асоціацій, наприклад, не згадав проблематику кваліфікованих кадрів і робочої сили. Ніяких експортних проривів ми де здійснимо, якщо вже "на вчора" не почнемо вирішувати питання дефіциту роб.сили на ринку, трудової міграції т.і. І роль бізнесу тут точно не менша, ніж держави та уряду", – підсумувала Трофімцева.

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Нагадаємо, Трофімцева назвала агротренди 2020 року.