business head ads

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

11
Ср., груд.
20 Нові матеріали

Дві третини українців починають працювати до 20 років — опитування

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Переважна більшість українців — 65% — починають працювати в студентському віці. Третина опитаних почали працювати в 17—18 років, а близько чверті ще раніше — до 17 років.

Про свідчить опитування, яке провели МакДональдз в Україні у партнерстві з онлайн-платформою OLX Робота, інформує БІЗНЕС.

Результати дослідження також показали, що 40% українців шукали роботу через друзів або знайомих, майже кожному п’ятому допомогли влаштуватися на роботу батьки, а 18% знайшли роботу за допомогою альма-матер (через викладачів або ярмарки вакансій). 13% опитаних знаходили роботу через сайти вакансій, газети або листівки.

"Для 64% наших працівників МакДональдз — це перша робота. Шукаючи роботу, молодь звертає увагу на різні чинники, при цьому, згідно з нашими дослідженнями, бачимо принципову різницю: якщо міленіали потребують приємної робочої атмосфери, то молодші — покоління Z — шукають у першу чергу кар’єрні можливості, що ми й надаємо нашим співробітникам, тим самим поєднуючи обидва покоління в компанії", — сказала директор з персоналу МакДональдз в Україні Наталія Тіморіна.

37% українців почали відразу набувати досвіду за фахом, для 12% перша робота частково відповідає обраній професії, а більш як половина влаштовуються на першу роботу не за фахом (51%).

Мотивацією до виходу на роботу найчастіше є бажання мати власний дохід: 40% опитаних шукали роботу як джерело заробітку, а розмір заробітної плати для більшости був головним чинником вибору. Для 22% перша робота була можливістю набратися досвіду. Траплялися й ті, хто починав свій кар’єрний шлях за компанію з другом — таких менш як 3%.

Читайте також: 

Робота по фану

Полювання на таланти

"Найбільше вакансій, які підійшли б для працевлаштування людині без досвіду, з’являється на платформі OLX Робота в травні та вересні. У цей період попит різко збільшується, найактивніше шукають спеціалістів у робітничих сферах. Відповідно на сезонну роботу стають затребуваними й кандидати на початку свого кар’єрного шляху. Особливо це стосується студентів, оскільки в них є змога працювати під час канікул, а роботодавці зі свого боку закривають потребу в кадрах на сезон. Тож для молодих претендентів це вигідні періоди, коли слід шукати вакансії", — каже керівник напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

Опитування також показало, що розмір зарплати став вирішальним у виборі роботи для більшости українців (52%), причому чоловіки більше звертають увагу на розмір зарплати, ніж жінки (57% проти 42%). Але зарплата залишається вирішальним чинником у виборі не тільки на початку кар’єри, а й на подальшому кар’єрному шляху. За іншим дослідженням, проведеним МакДональдз серед авдиторії різного віку, загалом потенційні працівники в Україні також звертають увагу, в першу чергу, на привабливість заробітної плати й соціальний пакет (79%), кар’єрне зростання (50%) і фінансову платоспроможність роботодавця (48%). Цікаво, що для європейців заробітна плата грає не менш важливу роль: важливим критерієм її обрали 59% опитаних, на другому місці — приємна робоча атмосфера (51%), кар’єрне зростання третє за популярністю (37%).

"За даними аналітичної платформи OLX Робота, рівень зарплат у категорії "Початок кар’єри", де зазвичай розміщують вакансії для студентів, 2019 року становив приблизно 9000 грн на місяць, а ставка за годину склала 100 грн. Для першого заробітку це досить непоганий дохід, якщо порівнювати з пересічною місячною зарплатою в країні, яка за версією Держкомстату досягла у вересні позначки 10 687 грн", — повідомила Абдулліна.

Також зазначається, що студенти шукають роботу без досвіду та з гнучким графіком, а роботодавці — відповідальних і пунктуальних кадрів. На другому місці серед чинників, які впливають на вибір першої роботи, — відсутність вимог до навичок (38%). Ще майже третина опитаних обирала роботу за можливістю поєднувати з навчанням, і стільки ж — за можливістю набиратися досвіду за фахом. Для жінок більш важливий, ніж для чоловіків, гнучкий графік (33,6% проти 26%) та офіційне працевлаштування (21% проти 16%). Серед іншого зазначали бажання бути корисним — захищати Батьківщину та лікувати людей.

За даними платформи OLX Робота, три найголовніші вимоги до претендентів на першу роботу — відповідальність, бажання працювати й пунктуальність. Окрім них, роботодавці чекають від кандидатів грамотності, креативності, знання англійської. 

Нагадаємо:

OLX Робота дослідження перша робота