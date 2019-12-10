Дві третини українців починають працювати до 20 років — опитування

Переважна більшість українців — 65% — починають працювати в студентському віці. Третина опитаних почали працювати в 17—18 років, а близько чверті ще раніше — до 17 років.

Про свідчить опитування, яке провели МакДональдз в Україні у партнерстві з онлайн-платформою OLX Робота, інформує БІЗНЕС.

Результати дослідження також показали, що 40% українців шукали роботу через друзів або знайомих, майже кожному п’ятому допомогли влаштуватися на роботу батьки, а 18% знайшли роботу за допомогою альма-матер (через викладачів або ярмарки вакансій). 13% опитаних знаходили роботу через сайти вакансій, газети або листівки.

"Для 64% наших працівників МакДональдз — це перша робота. Шукаючи роботу, молодь звертає увагу на різні чинники, при цьому, згідно з нашими дослідженнями, бачимо принципову різницю: якщо міленіали потребують приємної робочої атмосфери, то молодші — покоління Z — шукають у першу чергу кар’єрні можливості, що ми й надаємо нашим співробітникам, тим самим поєднуючи обидва покоління в компанії", — сказала директор з персоналу МакДональдз в Україні Наталія Тіморіна.

37% українців почали відразу набувати досвіду за фахом, для 12% перша робота частково відповідає обраній професії, а більш як половина влаштовуються на першу роботу не за фахом (51%).

Мотивацією до виходу на роботу найчастіше є бажання мати власний дохід: 40% опитаних шукали роботу як джерело заробітку, а розмір заробітної плати для більшости був головним чинником вибору. Для 22% перша робота була можливістю набратися досвіду. Траплялися й ті, хто починав свій кар’єрний шлях за компанію з другом — таких менш як 3%.

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"Найбільше вакансій, які підійшли б для працевлаштування людині без досвіду, з’являється на платформі OLX Робота в травні та вересні. У цей період попит різко збільшується, найактивніше шукають спеціалістів у робітничих сферах. Відповідно на сезонну роботу стають затребуваними й кандидати на початку свого кар’єрного шляху. Особливо це стосується студентів, оскільки в них є змога працювати під час канікул, а роботодавці зі свого боку закривають потребу в кадрах на сезон. Тож для молодих претендентів це вигідні періоди, коли слід шукати вакансії", — каже керівник напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

Опитування також показало, що розмір зарплати став вирішальним у виборі роботи для більшости українців (52%), причому чоловіки більше звертають увагу на розмір зарплати, ніж жінки (57% проти 42%). Але зарплата залишається вирішальним чинником у виборі не тільки на початку кар’єри, а й на подальшому кар’єрному шляху. За іншим дослідженням, проведеним МакДональдз серед авдиторії різного віку, загалом потенційні працівники в Україні також звертають увагу, в першу чергу, на привабливість заробітної плати й соціальний пакет (79%), кар’єрне зростання (50%) і фінансову платоспроможність роботодавця (48%). Цікаво, що для європейців заробітна плата грає не менш важливу роль: важливим критерієм її обрали 59% опитаних, на другому місці — приємна робоча атмосфера (51%), кар’єрне зростання третє за популярністю (37%).

"За даними аналітичної платформи OLX Робота, рівень зарплат у категорії "Початок кар’єри", де зазвичай розміщують вакансії для студентів, 2019 року становив приблизно 9000 грн на місяць, а ставка за годину склала 100 грн. Для першого заробітку це досить непоганий дохід, якщо порівнювати з пересічною місячною зарплатою в країні, яка за версією Держкомстату досягла у вересні позначки 10 687 грн", — повідомила Абдулліна.

Також зазначається, що студенти шукають роботу без досвіду та з гнучким графіком, а роботодавці — відповідальних і пунктуальних кадрів. На другому місці серед чинників, які впливають на вибір першої роботи, — відсутність вимог до навичок (38%). Ще майже третина опитаних обирала роботу за можливістю поєднувати з навчанням, і стільки ж — за можливістю набиратися досвіду за фахом. Для жінок більш важливий, ніж для чоловіків, гнучкий графік (33,6% проти 26%) та офіційне працевлаштування (21% проти 16%). Серед іншого зазначали бажання бути корисним — захищати Батьківщину та лікувати людей.

За даними платформи OLX Робота, три найголовніші вимоги до претендентів на першу роботу — відповідальність, бажання працювати й пунктуальність. Окрім них, роботодавці чекають від кандидатів грамотності, креативності, знання англійської.

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