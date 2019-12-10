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11
Ср., груд.
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Облгази Фірташа оштрафували на 278 млн грн

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) вирішив накласти штрафи на 16 облгазів, що входять до групи компаній "РГК" Дмитра Фірташа, на загальну суму 278 млн грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Комітету.

За даними АМКУ, облгази у період з грудня 2015 року по серпень 2019 року займали домінуюче становище на ринку постачання газу споживачам в межах відповідних територій. При цьому ці облгази зловживали своїм становищем, донараховуючи у платіжках українців додаткові обсяги спожитого газу, які не відображалися у лічильниках.

"Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", — зазначили в Антимонопольному комітеті.

Тож Комітет вирішив накласти штрафи на наступні облгази:

  • "Вінницягаз" — 21 млн грн
  • "Волиньгаз" — 13 млн грн
  • "Дніпропетровськгаз" — 34 млн грн
  • "Житомиргаз" — 11 млн грн
  • "Закарпатгаз" — 18 млн грн
  • "Запоріжгаз" — 14 млн грн
  • "Івано-Франківськгаз" — 10 млн грн
  • "Київоблгаз" — 49 млн грн
  • "Львівгаз" — 13 млн грн
  • "Миколаївгаз" — 14 млн грн
  • "Рівнегаз" — 5 млн грн
  • "Сумигаз" — 10 млн грн
  • "Харківгаз" — 33 млн грн
  • "Хмельницькгаз" — 12 млн грн
  • "Чернівцігаз" — 7 млн грн.
  • "Чернігівгаз" — 13 млн грн.

Нагадаємо, у липні 2019 року АМКУ розпочав розслідування проти "РГК", якій належать 20 облгазів по всій Україні.

штраф АМКУ облгаз