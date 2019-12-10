Облгази Фірташа оштрафували на 278 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вирішив накласти штрафи на 16 облгазів, що входять до групи компаній "РГК" Дмитра Фірташа, на загальну суму 278 млн грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Комітету.

За даними АМКУ, облгази у період з грудня 2015 року по серпень 2019 року займали домінуюче становище на ринку постачання газу споживачам в межах відповідних територій. При цьому ці облгази зловживали своїм становищем, донараховуючи у платіжках українців додаткові обсяги спожитого газу, які не відображалися у лічильниках.

"Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку", — зазначили в Антимонопольному комітеті.

Тож Комітет вирішив накласти штрафи на наступні облгази:

"Вінницягаз" — 21 млн грн

"Волиньгаз" — 13 млн грн

"Дніпропетровськгаз" — 34 млн грн

"Житомиргаз" — 11 млн грн

"Закарпатгаз" — 18 млн грн

"Запоріжгаз" — 14 млн грн

"Івано-Франківськгаз" — 10 млн грн

"Київоблгаз" — 49 млн грн

"Львівгаз" — 13 млн грн

"Миколаївгаз" — 14 млн грн

"Рівнегаз" — 5 млн грн

"Сумигаз" — 10 млн грн

"Харківгаз" — 33 млн грн

"Хмельницькгаз" — 12 млн грн

"Чернівцігаз" — 7 млн грн.

"Чернігівгаз" — 13 млн грн.





Нагадаємо, у липні 2019 року АМКУ розпочав розслідування проти "РГК", якій належать 20 облгазів по всій Україні.