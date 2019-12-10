Податкова обіцяє на 20% менше перевірок бізнесу

Державна податкова служба (ДМС) України планує наступного року скоротити кількість планових перевірок бізнесу на 20% порівняно з 2019 роком та підвищити їх якість.
Про це заявив голова ДМС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.
"Кількість планових перевірок буде на 20% менша, ніж цього року", — сказав Верланов. За його словами, кількість перевірок скоротиться за рахунок впровадження ризик-орієнтованого підходу.
Очільник ДМС також повідомив, що більшість позапланових перевірок буде стосуватися відшкодування ПДВ, оскільки це пряма вимога законодавства. "Але базово ми скорочуємо кількість перевірок і покращуємо їх якість", — зазначив Верланов.
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Нагадаємо:
- У серпні-жовтні 2019 року ДМС здійснила 2,7 тис. позапланових перевірок бізнесу, що на 28,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
- 16 жовтня президент Володимир Зеленський ініціював дворічний мораторій на перевірку ФОПів.
- За даними дослідження VoxUkraine, державні органи починають перевіряти підприємства у середньому за 10 місяців після реєстрації. Найчастіше перевірки проходили нові підприємства за КВЕД "роздрібна торгівля пальним" та сфери медичних послуг.
- У 2020 році в Україні планується провести 32 381 перевірку бізнесу.