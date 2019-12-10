Податкова обіцяє на 20% менше перевірок бізнесу

Державна податкова служба (ДМС) України планує наступного року скоротити кількість планових перевірок бізнесу на 20% порівняно з 2019 роком та підвищити їх якість.

Про це заявив голова ДМС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.

"Кількість планових перевірок буде на 20% менша, ніж цього року", — сказав Верланов. За його словами, кількість перевірок скоротиться за рахунок впровадження ризик-орієнтованого підходу.

Очільник ДМС також повідомив, що більшість позапланових перевірок буде стосуватися відшкодування ПДВ, оскільки це пряма вимога законодавства. "Але базово ми скорочуємо кількість перевірок і покращуємо їх якість", — зазначив Верланов.

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