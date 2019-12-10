"Бізнес-Варта" трансформується в "Асоціацію Бізнес-Варта"

Громадська організація "Бізнес-Варта" об’єднується з іншими організаціями і трансформується в "Асоціацію Бізнес-Варта", щоб впливати на політичне та економічне життя країни.

Про це заявив її голова, народний депутат 8-го скликання Іван Мірошніченко, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу організації.

"Це рішення для мене було доволі непростим, проте абсолютно виваженим і обдуманим. Ми будували бізнес, залучали інвестиції, воювали за активи. Було все – злети й падіння, але взаємна підтримка завжди приводила до перемоги! Тому ми не маємо наміру бути пасивними спостерігачами за подіями в економіці України. Ми – професіонали, які збудували цю країну. Гадаю, наше слово має бути почутим. Наш досвід і міжнародні можливості – бонус для політиків, особливо, молодих. Ми можемо бути опорою владі будь-якого кольору, але лише за умови, що її політика – продержавницька", – сказав Мірошніченко.

Він повідомив, що з цієї нагоди запрошує друзів та колег 17 грудня 2019 року на зустріч у Києві. Мета – закінчити старий рік і розпочати новий в іншому форматі, домовитися про подальші спільні кроки, розставити пріоритети, скласти план захисту активів та інвестиційних проектів.

"Ми потиснули руки з Асоціацією міжнародних перевізників (АСМАП), представниками БІЗНЕС 100, Морською палатою України, ВГО "Українська аграрна конфедерація", ГО "Телеком-Клуб", тощо. Нотаріальна палата України сьогодні теж підтримала наше рішення про створення і подальший розвиток Асоціації та має намір підтримати нас у реалізації планів", – наголосив Мірошніченко.

Він також додав, що на даний момент партнерами асоціації виступають понад десять народних депутатів, які створили міжфракційне об’єднання "Бізнес-Варта" при Верховній Раді України. "Завдяки їхній підтримці ми маємо змогу бути дотичними та додавати свої ідеї в законотворчий процес. Безумовно, ми всі самодостатні і кожен окремо ефективний у своїй діяльності. Але час і досвід показує, що нам потрібно бути сильними. А це можливо лише за умови сумісної праці"!

Іван Мірошніченко наголосив, що той, хто підтримає Асоціацію і стане поруч з ідеєю та реалізацією, матиме вплив на прийняття адміністративних і стратегічних рішень Асоціації.

Нагадаємо, "Бізнес-Варта" оголосила громадський аудит уряду.