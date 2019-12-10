"Дизельгейт": Канада тягне Volkswagen до суду через шкідливі вихлопи

Влада Канади звинувачує німецький автоконцерн Volkswagen у порушенні прописаних в місцевому законодавстві норм про вміст шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів.

Відповідна заява з'явилася на сайті канадського міністерства навколишнього середовища, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Німецьку хвилю".

Згідно з позивною заявою, у період з 2008 по 2015 роки Volkswagen ввіз до Канади 128 тис. автомобілів, які "не відповідали нормам викидів транспортних засобів". Судовий процес повинен початися вже 13 грудня.

Судові процеси в рамках "дизельгейту" йдуть у багатьох країнах світу, зокрема в США, Великій Британії, Австралії. У 2015 році Volkswagen визнав, що в 11 млн автомобілів по всьому світу було встановлено програмне забезпечення, що дозволяє маніпулювати даними екологічних тестів. У Німеччині сьогодні також йде розгляд групового позову до автомобільного концерну у зв'язку з "дизельгейтом", під час якого повинно бути встановлено, якою мірою VW несе відповідальність перед приблизно 470 тисячами автовласників.

Позивачем при цьому виступає Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів. На сьогоднішній день дизельний скандал вже обійшовся концерну Volkswagen в 30 млрд євро. Ці гроші пішли на виплату штрафів, компенсації збитків та оплати витрат, пов'язаних із веденням судових розглядів, в першу чергу в США.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року 28 країн ЄС узгодили посилення екологічних норм для автомобілей. Згідно з ними, до 2030 року європейські автовиробники мають знизити викиди вуглекислого газу в нових автомобілях на 37,5% у порівнянні з дозволеним у 2021 рівнем.