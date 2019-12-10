ФРУ вимагає від Нацбанку суттєвого зниження облікової ставки

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася із відкритим листом до Національного банку України вимогою знизити облікову ставку.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ФРУ.
Під час розширеного засідання Ради ФРУ роботодавці, зокрема, висловили обурення щодо грошово-кредитної політики правління Нацбанку, "яка сприяла створенню справжньої фінансової піраміди ОВДП, введенню в Україну значних спекулятивних коштів невідомого походження та економічно необґрунтованому зміцненню курсу гривні. Що у свою чергу стало причиною падіння у промисловості, яке відновилося саме у поточному році".
Роботодавці переконані, що неадекватно завищена облікова ставка НБУ фактично вимиває фінансовий ресурс з кредитного ринку та позбавляє виробничий сектор необхідних для розвитку коштів.
"Саме завдяки недолугій грошово-кредитній політиці Правління НБУ обсяг кредитування економіки України знизився з 64% ВВП у 2014 році до 25% ВВП на сьогоднішній день, що є рівнем найбідніших країн світу. За той же період обсяг кредитів у абсолютному вимірі не зріс зовсім, тоді як обсяг ОВДП у обігу збільшився майже втричі, а обсяг депозитних сертифікатів НБУ в 11 разів", – йдеться в заяві.
ФРУ повністю погоджується із рішенням Ради НБУ від 5 грудня 2019 року, яким діяльність правління Нацбанку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики у 2019 році було визнано неефективною.
"Валютно-курсова політика правління НБУ стала шоком для українських виробників, передусім виробників-експортерів, які закладали у свої фінансові плани прогнозні показники курсу іноземних валют до гривні, розраховані саме НБУ. На сьогодні чимала кількість таких виробників змушена частково або повністю зупиняти виробництва, втрачати зовнішні ринки збуту" – повідомили у Федерації.
На розширеному засіданні Ради ФРУ затвердили рекомендації роботодавців для уряду на 2020 рік. "Підготовка та подання таких документів владі є звичайною практикою об’єднань роботодавців у країнах Європейського Союзу та серйозно сприймається урядами європейських держав. Серед інших рекомендації містять розділ щодо грошово-кредитної політики, яка є прерогативою НБУ. Роботодавці розраховують, що правління НБУ прислухається до цих рекомендацій", – зазначили роботодавці.
Крім того, ФРУ вимагає термінового суттєвого зниження облікової ставки НБУ та її наближення до офіційного рівня інфляції. "А одночасно: пом’якшення грошово-кредитної політики в цілому з метою досягнення економічного зростання та створення нових робочих місць та виконання рекомендацій Ради НБУ, затверджених у рішенні від 5 грудня", – підсумували у Федерації.
Нагадаємо:
- Рішенням від 5 грудня Рада Нацбанку рекомендувала правлінню НБУ задіяти всі засоби для зниження облікової ставки, а також розкритикувала зміцнення курсу гривні.
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24 жовтня НБУ знизив облікову ставку до 15,5%.
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На думку радника президента України Олега Устенка, оптимальна облікова ставка має враховувати рівень інфляції плюс 3-4 %, тобто на сьогодні вона мала би бути на рівні 11-12%.