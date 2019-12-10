ФРУ вимагає від Нацбанку суттєвого зниження облікової ставки

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ФРУ.

Під час розширеного засідання Ради ФРУ роботодавці, зокрема, висловили обурення щодо грошово-кредитної політики правління Нацбанку, "яка сприяла створенню справжньої фінансової піраміди ОВДП, введенню в Україну значних спекулятивних коштів невідомого походження та економічно необґрунтованому зміцненню курсу гривні. Що у свою чергу стало причиною падіння у промисловості, яке відновилося саме у поточному році".

Роботодавці переконані, що неадекватно завищена облікова ставка НБУ фактично вимиває фінансовий ресурс з кредитного ринку та позбавляє виробничий сектор необхідних для розвитку коштів.

"Саме завдяки недолугій грошово-кредитній політиці Правління НБУ обсяг кредитування економіки України знизився з 64% ВВП у 2014 році до 25% ВВП на сьогоднішній день, що є рівнем найбідніших країн світу. За той же період обсяг кредитів у абсолютному вимірі не зріс зовсім, тоді як обсяг ОВДП у обігу збільшився майже втричі, а обсяг депозитних сертифікатів НБУ в 11 разів", – йдеться в заяві.

ФРУ повністю погоджується із рішенням Ради НБУ від 5 грудня 2019 року, яким діяльність правління Нацбанку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики у 2019 році було визнано неефективною.

"Валютно-курсова політика правління НБУ стала шоком для українських виробників, передусім виробників-експортерів, які закладали у свої фінансові плани прогнозні показники курсу іноземних валют до гривні, розраховані саме НБУ. На сьогодні чимала кількість таких виробників змушена частково або повністю зупиняти виробництва, втрачати зовнішні ринки збуту" – повідомили у Федерації.

На розширеному засіданні Ради ФРУ затвердили рекомендації роботодавців для уряду на 2020 рік. "Підготовка та подання таких документів владі є звичайною практикою об’єднань роботодавців у країнах Європейського Союзу та серйозно сприймається урядами європейських держав. Серед інших рекомендації містять розділ щодо грошово-кредитної політики, яка є прерогативою НБУ. Роботодавці розраховують, що правління НБУ прислухається до цих рекомендацій", – зазначили роботодавці.

Крім того, ФРУ вимагає термінового суттєвого зниження облікової ставки НБУ та її наближення до офіційного рівня інфляції. "А одночасно: пом’якшення грошово-кредитної політики в цілому з метою досягнення економічного зростання та створення нових робочих місць та виконання рекомендацій Ради НБУ, затверджених у рішенні від 5 грудня", – підсумували у Федерації.

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