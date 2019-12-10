В Україні запустили "Тіндер" для бізнесменів

В Україні запустили соціальну мережу для бізнесу під назвою Merezha, яка зведе підприємців та бізнес-експертів у форматі, схожому на популярний додаток для онлайн-знайомств "Тіндер".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт проєкту.

Нова онлайн платформа створена агентством ISD Group і запущений в рамках ініціативи ЄС "EU4Business" за підтримки ЄБРР.

"Мета платформи – вивести українські підприємства на новий рівень через залучення центрів підтримки бізнесу та бізнес-експертів. Merezha має стати простором для взаємодії основних гравців ринку та ефективним інструментом для побудови культури ведення бізнесу. Розробка концепту, тестування та вдосконалення елементів платформи проходили при активному залученні її майбутніх учасників", — зазначили автори проєкту.

За кілька хвилин підприємець, зареєстрований у мережі, може переглянути десяток відеопрезентацій експертів і підписатися на тих, хто йому подобається, щоб організувати діалог. "Експерти та центри підтримки бізнесу – основні постачальники знань та якісної інформації для бізнесу. Merezha надає їм можливість ділитись власним знанням та досвідом через івенти та персоналізовані обговорення", — зазначають ініціатори проєкту.

У перспективі Merezha планує відкрити доступ до даних про стан малого і середнього бізнесу в Україні, сформувати культуру ведення бізнесу, збільшити кількість перевірених, надійних експертів і підвищити загальний рівень консалтингу. "Merezha зробить бізнес-послуги персоналізованими та доступними для кожного підприємця", — кажуть засновники мережі.

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