Кравцов показав, як планують реконструювати вокзал в Києві (ФОТО)

Відповідні фото макету опублікував голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Facebook.

"Сучасний, зручний, без хаотично запаркованих автомобілів та стихійної торгівлі. Саме таким я бачу Центральний залізничний вокзал у Києві. Його редевелопмент розпочинаємо зсередини.Торговельні точки, що заважають пасажирам або псують інтер’єр, будуть ліквідовані. Натомість зручні та невикористані площі – комерціалізовані", – написав Кравцов.

За його словами, вже в найближчі декілька місяців планується через систему Prozorro, максимально відкрито, обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (понад 10 тис квадратних метрів).

"За нашими підрахунками, на облаштування нових торговельних місць, потенційний орендар витратить близько 70 млн грн. Завдяки такому підходу буде реконструйовано зсередини вокзал та значно збільшені доходні надходження "Укрзалізниці": розраховуємо на зростання у 7 разів. Наразі ж з початку 2019 року вокзал завдав компанії більше 87 млн грн збитків", – додав Кравцов.

Він розповів, що також планують реконструювати привокзальні площі, передати частину площ у концесію, й на базі залізничного вокзалу відкрити торговельно-розважальний центр.

Нагадаємо, проєкти концесії українських вокзалів аналізуватиме Світовий банк.