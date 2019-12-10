Шахрайські схеми "Київ-Одягу": "Укргазбанк" заявляє про безпринципні спроби заволодіти його майном

Захист інтересів численних клієнтів та недопущення нанесення економічних збитків державі з боку недобросовісних позичальників є одним із пріоритетів роботи "Укргазбанку". І чим ефективніше Банк захищає свої законні права, тим частіше стикається із злочинними схемами недобросовісних позичальників – аж до змов з держреєстраторами та представниками органів суддівської влади.

Про це йдеться в заяві "Укргазбанку", інформує БІЗНЕС.

"Вкрай кричущим стало суддівське свавілля Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019 у справі № 910/2605/19 за позовом банку до ПрАТ "Київ-Одяг" про стягнення заборгованості за кредитом. Справа в тому, що зазначеною постановою Північного апеляційного господарського суду скасовано ухвалене на користь банку рішення Господарського суду м. Києва від 21.08.2019 та прийнято нове рішення про відмову у позові", — наголошується в заяві фінустанови.

Історія судових тяжб між держбанком і "Київ-Одягом" триває не один рік. У жовтні 2008 року та лютому 2009 року між Банком і "Київ-Одягом" було укладено два кредитні договори на загальну суму понад 236 млн грн. У забезпечення за договорами "Київ-Одяг" передав Банку нерухоме майно – адміністративно-виробничий комплекс площею 20 732,5 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 2-Б. "Київ-Одяг" своїх зобов’язань не виконав, кредитну заборгованість не погасив. Відповідно, з 2009 року Банк був змушений звертатися в суди для стягнення заборгованості з позичальника.

Однак до суду в інтересах "Київ-Одягу" була надана копія договору переуступки від 01.04.2009, нібито укладеного між "Укргазбанком" і компанією за законодавством США Jupiter Service LLC. За цим договором Банк нібито передав усі права вимоги за кредитними договорами на користь компанії Jupiter Service LLC. Хоча в суді Банк наголошував, що ніколи не укладав вказаного договору, оригінал якого так і не був наданий для огляду і дослідження. Судами було відмовлено Банку в задоволенні позову через нібито відступлення права вимоги і відсутності прав кредитора щодо Київ-Одягу.

Відповідно, Банк звернувся до суду з позовом до компанії Jupiter Service LLC про стягнення заборгованості. І от в процесі розгляду справи № 910/25766/13 було встановлено, що ніякого договору переуступки між Банком і компанією Jupiter Service LLC не укладалося і не могло бути укладено, оскільки ще з 01.11.2008 компанія була ліквідованою в адміністративному порядку. Крім того, суди встановили ще цілу низку обставин, які підтверджують неукладеність договору між Банком і Jupiter Service LLC та недобросовісність дій керівників "Київ-Одягу", спрямованих на заволодіння коштами "Укргазбанку".

Після цього Банк звернувся з позовом про стягнення на предмет іпотеки (справа № 910/3257/16). З метою перешкоджання Банку Київ-Одяг продав це нерухоме майно пов’язаній компанії – ТОВ "Анмейд Груп".

Незважаючи на протидію "Київ-Одягу", господарські суди першої та апеляційної інстанцій розглянули справу та ухвалили законні рішення, які задовольнили позов Банку. В рахунок погашення заборгованості "Київ-Одягу" вирішено звернути стягнення шляхом визнання за Банком права власності на це нерухоме майно. Таким чином при розгляді справи суди зрештою підтвердили, що саме Банк є кредитором "Київ-Одягу", а не компанія Jupiter Service LLC.

Водночас Верховний Суд, переглядаючи справу в касаційному порядку, 21.11.2018 скасував рішення судів та відмовив у задоволенні позову Банку з формальної підстави – у зв’язку із зміною судової практики стосовно того, що звернення стягнення на предмет іпотеки у спосіб визнання права власності на майно не є судовим способом захисту.

Після цього Банк був змушений подати новий позов до "Київ-Одягу" про стягнення заборгованості за кредитом. Рішенням Господарського суду м. Києва від 21.08.2019 у справі № 910/2605/19 позов Банку задоволено та було вирішено стягнути з "Київ-Одягу" заборгованість за кредитом.

Однак колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі головуючої судді Зубець Лариси Петрівни, суддів Мартюк Антоніни Іванівни та Буравльова Сергія Івановича за результатами розгляду апеляційної скарги "Київ-Одягу" 12.11.2019 вирішили відмовити у задоволенні позову Банку, мотивуючи це нібито дійсністю договору переуступки від 01.04.2009 між Банком і компанією Jupiter Service LLC.

Банк вважає таке рішення абсолютно свавільним, оскільки колегія суддів повністю проігнорувала доводи Банку та обставини неукладеності договору переуступки, встановлені судами при розгляді справи. Враховуючи вищевикладене, наголошуємо, що АБ "Укргазбанк" є законним власником адміністративно-виробничого комплексу за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 2-Б, який перейшов банку внаслідок невиконання позичальником - ПАТ "Київ-Одяг" своїх зоб’вязань щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів.

З метою недопущення нанесення економічної шкоди державі, АБ "Укргазбанк" і надалі вживатиме усіх необхідних заходів для унеможливлення незаконного привласнення майна, а також притягнення осіб, причетних до цієї злочинної схеми до кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства.

Задля цього Банк вже направив скаргу до Вищої ради правосуддя (лист №117/38088/2019 від 04.12.2019р), заяву до Служби Безпеки України (вихідний №117/38216/2019 від 05.12.2019р.), заяву до Генеральної прокуратури України (вих. №117/38217/2019 від 05.12.2019р.), заяву до Державного бюро розслідувань (вих. №117/38215/2019 від 05.12.2019).

Також Банк готує касаційну скаргу на це свавільне рішення суддів Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019. "Сподіваємось, що Верховним Судом, для якого принцип верховенства права має бути не чужим, буде надана належна оцінка всім обставинам справи № 910/2605/19 та ухвалено зрештою законне і справедливе рішення", — йдеться в заяві держбанку.