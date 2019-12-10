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11
Ср., груд.
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На Нову митницю виділять 480 млн

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Для належної роботи оновленої Державної митної служби (ДМС) та налагодження її інфраструктури буде спрямовано близько 480 млн грн.

Про під час презентації Нової митниці повідомив її очільник Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

"Ми працюємо в межах старого бюджету, який існує. У новий бюджет закладено на інфраструктуру близько 480 млн грн. Це кошти, які будуть витрачені на реконструкцію і добудову 12 пунктів пропуску, на введення в експлуатацію сканерів, на закупки вагових комплексів", – сказав Нефьодов.

До кінця 2020 року 12 пріоритетних пунктів пропуску, за планом, мають бути вже завершеними, ще два пункти пропуску планується завершити до кінця 2021 року і два – до кінця 2022 року.

Крім цього, заплановано додаткове укомплектування трьох пунктів скануючими системами: це пункти "Бачівськ", "Гоптівка", "Нові Яриловичі".

Нагадаємо:

Максим Нефьодов ДМС