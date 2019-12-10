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Наступного року митниця запустить додаток eBorder

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Нефьодов обіцяє наступного року запустити додаток eBorder для надання митних послуг.

Про це під час пресконференції заявив керівник Державної митної служби України Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

"Наступного року, спільно із нашими колегами із Держприкордонслужби, хочемо запровадити мобільний додаток - eBorder, який дозволить кожній людині зрозуміти, що реально відбувається на кордоні", – розповів Нефьодов, коментуючи IT-інновації, які планують запровадити у ДМС.

Крім того, за його словами, додаток дозволить в режимі онлайн використовувати сервіси, які має надавати держава громадяну при перетині кордону.

"Портал відкритих даних, автоматичні сервіси для класифікації та інтеграції із базами даних інших країн – це все в наших планах", – підсумував Нефьодов.

нова митниця 1

Нагадаємо із 8 грудня оновлена Державна митна служба офіційно розпочала роботу.

Максим Нефьодов Нова митниця iBorders