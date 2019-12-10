"Скаржтеся більше": Нефьодов звернувся до бізнесу

Голова Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов закликає представників бізнесу більше скаржитися на роботу працівників митниці.
Про це він заявив під час офіційного запуску роботи Нової митниці, інформує БІЗНЕС.
"Ми готові приймати скарги від бізнесу. Будь ласка, скаржтеся більше, скаржтеся частіше...Скаржтеся, у тому числі, на корупцію...Ми не хочемо замовчувати ситуацію і не реагувати на реальні проблеми", — сказав Нефьодов.
Очільник ДМС нагадав, що нещодавно був запущений єдиний портал скарг, які він особисто читає, щоб розуміти реальну ситуацію.
Нагадаємо:
- За рік Рада бізнес-омбудсмена України за рік отримала 75 скарг від представників бізнесу на роботу митниці.
- Наприкінці жовтня ДМС анонсувала запуск електронного сервісу для скарг.
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З 8 грудня Нова митниця офіційно розпочала роботу.