"Скаржтеся більше": Нефьодов звернувся до бізнесу

Про це він заявив під час офіційного запуску роботи Нової митниці, інформує БІЗНЕС.

"Ми готові приймати скарги від бізнесу. Будь ласка, скаржтеся більше, скаржтеся частіше...Скаржтеся, у тому числі, на корупцію...Ми не хочемо замовчувати ситуацію і не реагувати на реальні проблеми", — сказав Нефьодов.

Очільник ДМС нагадав, що нещодавно був запущений єдиний портал скарг, які він особисто читає, щоб розуміти реальну ситуацію.

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