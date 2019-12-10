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11
Ср., груд.
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У Новій митниці змінили 80% керівного складу

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У центральному апараті оновленої Державної митної служби (ДМС) було змінено 80% керівного cкладу.

Про це заявив голова ДМС Максим Нефьодов під час офіційного запуску роботи митниці, інформує БІЗНЕС. 

"У центральному апараті ми змінили близько 80% всього керівного складу. Це не тільки заспупники, директори департаментів, але й більшість керівників середньої і нижньої ланки", — поінформував Нефьодов.

Також він повідомив про звільнення більше 500 митників різних рівнів, які працювали переважно "у регіонах, відомих контрабандними потоками". Крім того, оновлено 40% керівників митних постів. "І це тільки початок. З кінця грудня ми починаємо відкриті конкурси", — зазначив очільник ДМС.

Він нагадав, що митниця забезпечує 35% або більше 350 млрд грн доходів бюджету. За його словами, головна мета Нової митниці — забезпечити рівні правила гри для всіх. "Митниця або забезпечує рівні правила гри для всіх — для бізнесу і громадян, або не забезпечує. Відповідно у нас зростають монополії, у нас збільшуються ціни, у нас існує паритте між тм. що плалять українці всередині країни, переплачуючи порявняно з тм, що є за кордоном. Ось це мета —  зламати", — наголосив Нефьодов.

Нагадаємо:

Максим Нефьодов кадри Нова митниця