Гончарук не виключає нової "газової війни" з Росією

Україна та Росія під час переговорів у Парижі наблизилися до укладання нової газової угоди.

Про це заявив на пресконференції у Парижі президент України Володимир Зеленський, інформує БІЗНЕС із посиланням на Європейську правду.

"Ми витратили багато часу нашої зустрічі тет-а-тет на це питання... Я впевнений, що у нас більше шансів підписати [транзитні угоди], за кращими умовами, ніж обговорювали наші представники", — заявив глава держави.

Він наголосив, що йдеться про довготерміновий контракт. "Я наполягав на 10 роках. Але дуже складно, коли одна сторона наполягає на одному році, а інша на десяти", — додав Зеленський.

Президент також запевнив, що Україна та Росія "зняли питання трьох мільярдів", програних Росією у Стокгольмі – нібито буде йтися про повернення російського боргу газом.

У свою чергу, прем'єрміністр України Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит російського газу територією України будуть йти на тлі нової газової війни.

"Ми досягли своєї мети в газовому питанні — вивели питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі. Не домовилися про контракт, але цього і не мало відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ далі, можливо непросто, можливо – з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" не добудований. Нам потрібен довгостроковий контракт. Ми зауважили, що борг не подаруємо. Один з варіантів, який розглядаємо — борг можемо прийняти газом", – написав очільник уряду в Facebook.

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