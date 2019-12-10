Уряд обмежив держпідтримку фермерів

Про це йдеться в постанові уряду "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" від 4 грудня, інформує БІЗНЕС.

Згідно з документом, сума держпідтримки, що надається протягом одного бюджетного року суб'єкту господарювання або сільськогосптоваровиробнику і пов'язаним з ним особам, не може перевищувати 50 млн грн.

Також уряд на 5 днів подовжив терміни подачі заяв на часткову компенсацію вартості тваринницьких об'єктів, а також компенсацію вартості будівництва і реконструкції об'єктів по зберіганню та переробці зерна.

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Крмі того, Кабмін затвердив план заходів щодо здешевлення кредитів сільськогосптоваровиробникам для купівлі землі.

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