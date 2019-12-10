Уряд обмежив держпідтримку фермерів

Кабінет міністрів вирішив обмежити суму державної підтримки фермерів до 50 млн грн в одні руки замість 150 млн грн.
Про це йдеться в постанові уряду "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" від 4 грудня, інформує БІЗНЕС.
Згідно з документом, сума держпідтримки, що надається протягом одного бюджетного року суб'єкту господарювання або сільськогосптоваровиробнику і пов'язаним з ним особам, не може перевищувати 50 млн грн.
Також уряд на 5 днів подовжив терміни подачі заяв на часткову компенсацію вартості тваринницьких об'єктів, а також компенсацію вартості будівництва і реконструкції об'єктів по зберіганню та переробці зерна.
Читайте також:
Кредитні паростки: Де аграріям брати гроші на посівну
Крмі того, Кабмін затвердив план заходів щодо здешевлення кредитів сільськогосптоваровиробникам для купівлі землі.
Нагадаємо:
- У держбюджеті на 2020 рік Кабінет міністрів передбачив 4,4 млрд грн на підтримку АПК, в тому числі на здешевлення кредитних ставок фермерам, які після відкриття ринку землі захочуть придбати ділянки. Для порівняння у 2019 році на підтримку АПК було виділено 5,7 млрд грн.
- Мінагрополітики України планує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.