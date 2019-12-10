Amazon подала в суд на Міноборони США через втрату контракту

Компанія Amazon подала позов в суд на рішення Пентагону про надання контракту на 10 млрд доларів Microsoft, в якому звинуватили президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Reuters.

Повідомляється, що судовий позов Amazon подала у понеділок, 9 грудня. У ньому стверджується, що Трамп мав вплив на вибір Пентагоном переможця конкурсу на укладення контракту з розробки хмарних технологій на $10 млрд.

У такий спосіб, за твердженням компанії, Трамп намагався нашкодити власнику Джеффу Безосу, якого президент США довгий час критикував за низькі податкові платежі.

"Питання полягає в тому, чи варто дозволити президенту Сполучених Штатів використовувати бюджет Міністерства оборони для досягнення своїх особистих і політичних цілей", - йдеться в позові.

The Washington Post зазначає, що в позові немає прямих доказів втручання Трампа; там наведені, зокрема, твіти президента США з критикою Безоса і повідомлення ЗМІ про заклики Трампа переглянути умови конкурсу Пентагону через скарги.

Міністерство оборони, яке стало відповідачем за позовом Amazon заявило The Washington Post, що переможця контракту вибирали досвідчені експерти, які не мали контактів з Білим домом.

Нагадаємо, у березні 2018 року президент США Дональд Трамп в своєму блозі заявив, що компанія Amazon платить недостатньо податків. "Я висловлював свої претензії до Amazon задовго до виборів. На відміну від інших, вони платять штатам і місцевій владі мало податків або не платять їх зовсім, використовують нашу поштову систему як свого посильного (чим завдають США величезних збитків) і витісняють з ринку багато тисяч рітейлерів", - написав тоді Трамп.