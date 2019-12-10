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11
Ср., груд.
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Глава Держгеокадастру відсторонив всіх регіональних керівників

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Керівники та їх заступники головних управлінь Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру в областях і Києві відсторонені від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки.

Відповідне доручення дав голова Держгеокадастру Денис Башлик, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

Зокрема, перевірять дотримання закону при розпорядженні землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляді звернень щодо продовження договорів оренди сільгоспземель у 2018-2019 роках.

Нагадаємо:

перевірка Держгеокадастр