Глава Держгеокадастру відсторонив всіх регіональних керівників

Керівники та їх заступники головних управлінь Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру в областях і Києві відсторонені від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки.
Відповідне доручення дав голова Держгеокадастру Денис Башлик, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.
Зокрема, перевірять дотримання закону при розпорядженні землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляді звернень щодо продовження договорів оренди сільгоспземель у 2018-2019 роках.
Нагадаємо:
- У вересні 2019 року було змінено 20 обласних керівників відділень в структурі Держгеокадастру.
- Наприкінці листопада 2019 року Кабмін призначив Дениса Башлика головою Держгеокадастру.