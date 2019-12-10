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11
Ср., груд.
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Трьох топ-менеджерів Samsung відправили до в'язниці

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Три топ-менеджера Samsung Biologics отримали до двох років позбавлення волі через знищенням доказів можливого шахрайства.

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на Reuters.

Прокурори  суду Південної Кореї почали розслідування у підрозділі Samsung Biologics після того, як південнокорейський контролюючий орган запідозрив компанію в завищенні власної вартості у 2015 році на 4,5 трлн вон, що приблизно дорівнює $3,82 млрд.

Керівництво біофармацевтичної компанії звинувачують в тому, що воно наказувало підлеглим знищувати і приховувати внутрішню документацію, яка могла б використовуватися для доведення факту шахрайства.

Проведене розслідування показало, що близько 20  настільних комп'ютерів, ноутбуків і серверів були заховані під підлогою на заводі Samsung Biologics.Прокуратура вважає, це найбільшим випадком приховування доказів в історії Південної Кореї.

"Сміливість злочинних діянь обвинувачених виходить за межі уяви і приголомшує громадськість. Більшість жителів Південної Кореї хочуть, щоб Samsung стала світовою компанією вищого класу, що сприяє економіці країни. Однак, якщо таке зростання засноване на порушенні та незаконних діях, воно не буде вітатися", — сказав суддя.

Зокрема, був заарештований старший виконавчий віце-президент Samsung Biologics на прізвище Лі. Як встановило слідство, змову зі знищення доказів очолював безпосередньо гендиректор компанії Кім Те Хан. В цілому було затримано вісім співробітників Samsung Biologics.

Адвокати обвинувачених відмовилися від коментування ситуації.

 

Південна Корея Samsung в'язниця шарайство