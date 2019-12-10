В Європі відсутня тотальна фіскалізація

У всіх країнах Європи відсутня тотальна фіскалізація — малий бізнес звільнений від обов`язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це йшлося на міжнародній конференції "Почни з малого — досягнеш більшого!", інформує БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку координатора економічних груп Економічної експертної платформи Олега Гетмана.

"Загальний висновок [конференції] — всі країни Європи мають спрощені системи. У жодній країні Європи відсутня тотальна фіскалізація (у всіх країнах є позбавлення від РРО), значна кількість країн мають ставки податку на ССО, схожі зі ставками в Україні, більшість не ведуть товарного обліку", — написав Гетман.

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Як приклад було наведено досвід Грузії, де широка фіскалізація призвела до порушення закону майже всіма малими суб'єктами підприємництва.

"За підсумками панельної дискусії учасники домовились продовжити вдосконалення законодавства для спрощення ведення бізнесу та погодились додатково обговорити можливі моделі фіскалізації", — додав експерт.

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