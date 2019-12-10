У Києві завершать будівництво довгобуду, який 15 років був у "заморозці"

Група компаній Perfect Group і компанія Citex Development добудують столичний житловий об’єкт на Мінському масиві (вул. Сім’ї Кульженко, 22), який був "заморожений" із 2004 року. Близько 200 обдурених покупців отримають квартири.

Про це БІЗНЕСу повідомив керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль.

За його словами, за останні 15 років було зроблено чотири спроби добудувати цей об’єкт. "У компанії Perfect Group є досить успішний досвід у завершенні будівництва чотирьох довгобудів у Києві та Борисполі. Тому наша участь у проєкті повністю вивірена. Починаючи з 2004 року, кількість людей, що інвестували в будівництво на цій ділянці, перевищує 200 осіб. Компанії-девелопери беруть на себе відповідальність добудувати цей об’єкт", – зазначив Коваль.

Він розповів, що за домовленістю із землекористувачем, ЧП "Будінвестмонтаж", компанії Perfect Group і Сitex Development, окрім фінансування добудови замороженого об’єкту, беруть на себе контроль за цільовим використанням виділених засобів, що гарантує передачу зведених будинків у власність ошуканих інвесторів. При цьому функції взаєморозрахунку чи розміру доплат, якщо такі будуть, а також підтвердження прав власності обдурених інвесторів покладені на компанію-землекористувача "Будінвестмонтаж".

"Головною умовою співробітництва девелоперів із землекористувачем є спільна підготовка усіма учасниками проєкту прозорого механізму передачі квартир обдуреним інвесторам", – зазначив Коваль.

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Він також нагадав, що сьогодні питання добудови заморожених об’єктів, зокрема в Києві, поки що ніяк не регламентоване і участь девелоперів у такому будівництві є досить ризикованою та непрогнозованою.

"На даний момент лише в 15-16 із більш ніж сотні довгобудів у Києві та області забудовники намагаються вирішити проблему ошуканих інвесторів. Але відсутність законодавчих механізмів, які б, окрім прав ошуканих вкладників, враховували також й інтереси нових девелоперів, гальмують рішення цієї проблеми. Тому даний проєкт ми реалізовуємо за абсолютно іншим принципом, в основі якого – цілковита прозорість та відкритість перед обдуреними покупцями", – зазначив керівник проєктів Perfect Group.

Він також звернув увагу на те, що добудова об’єкту по вул. Сім’ї Кульженко стала можливою тільки тому, що в ньому продано менше 30% квартир. Цей факт дає можливість новим девелоперам, окрім добудови заморожених будинків, додатково побудувати новий багатофункціональний житловий комплекс – "Polaris Home & Plaza" — нового столичного формату "live-work-play". Цей проєкт буде реалізований також спільно з компанією Citex Development.

Керівник проєкту Анжеліка Саакян розповіла, що площа земельної ділянки, що відведена під будівництво ЖК, складає 2,9 га. Загальна кошторисна вартість проєкту складає 1 млрд грн. Замовниками будівництва є компанії ЧП "Будінвест монтаж" і ТОВ "Градобуд 1", а генпідрядником — ТОВ "Будпідряд". Житловий комплекс буде збудований за монолітно-каркасною технологією, зовнішні стіни з керамблоку утеплені мінеральною ватою.

За словами Саакян, житловий комплекс буде складатися з 6 секцій на 1700 квартир. Площа квартир становитиме від от 42 кв. м до 82,3 кв. м. Співвідношення квартир: 1-кімнатні – 60%, 2-кімнатні – 30%, 3-кімнатні – 10%.

Здача I черги будівництва "Polaris Home & Plaza" запланована на II квартал 2021 року, а завершення будівельних робіт – на II квартал 2023 року.

Старт продажу квартир в ЖК очікується орієнтовно в середині січня 2020 року.

Нагадаємо:

За даними Мінрегіонбуду, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва. Найбільше таких об`єктів у Києві, Київській та Одеській областях.

Мінрегіонбуд пообіцяв розробити законопроєкт щодо вирішення проблеми довгобудів і після 20 грудня внести його у Верховну Раду.

Згідно з дослідженням компанії Monitor.Estate та "Українського клубу нерухомості" (UREClub), найбільша частка ризикових об’єктів житлового будівництва зводиться в Одесі – понад 76% (із 161 об’єкта), та в Києві – 55% (із 400 об’єктів).

Довідка:

Компанія Perfect Group була заснована у 1991 році. За роки роботи на будівельному ринку України Perfect Group реалізувала 92 проєкти будівництва житла і комерційної нерухомості. Загальна площа побудованих проєктів складає 1,1млн кв. м. На етапі реалізації перебуває 8 проєктів будівництва житла економ-, комфорт- та бізнес-класів.

Компанія Citex Development була основана у 2018 році. На даний час бере активну участь у кількох спільних девелоперських проєктах, а також реалізує власні житлові проєкти класів комфорт+, бізнес та низки об’єктів комерційної нерухомості в Києві та Одесі площею більше 270,0 тис. кв. м.