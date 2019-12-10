Мінцифри шукає 15 стартапів, які представлять Україну у Кремнієвій долині

Міністерство цифрової трансформації України обере 15 українських стартапів для участі в Startup Grind Global у Кремнієвій долині.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу міністерства.

15 переможців конкурсу представлять Україну на 10-й глобальній конференції підприємців та інвесторів "Startup Grind Global 2020" у Кремнієвій долині. Переможці отримають квиток на участь у квиток на участь у конференції, виставковий стенд, промо участі у конференції та pr-підтримку організаторів, а також покриття фінансових витрат на логістику.

"Очікуємо на зрілі стартапи, які побудували продукт, вже отримали прибуток, готові до масштабування. Для участі у конкурсі стартапам потрібно заповнити онлайн анкету за посиланням до 12:00 16 грудня 2019 року" , – розповіли у пресслужбі.

Повідомляється, що пітчинг-сесії відбудуться 19 грудня в Lift99 Kyiv Hub. Подія Startup Grind Global 2020 відбуватиметься з 9 по 12 лютого.

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Захід відвідають щонайменше 10 тисяч людей, а презентація відбуватиметься на 10 сценах у серці світової стартап-екосистеми та венчурних інвестфондів – у Кремнієвій долині.

Організаторами конкурсу виступають Міністерство цифрової трансформації спільно зі Startup Grind Kyiv за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Нагадаємо,в український фонд стартапів за добу "прилетіло" близько 200 заявок.

Довідка: Startup Grind Global – виставка, яка збирає представників стартапів, власників компаній-гігантів, партнерів та інвестфонди з усього світу. У 2020 році в заході візьмуть участь 300 стартапів, 57 країн, 33 сектори, 2-х мільйона світова стартап екосистема Tech підприємців та зацікавлені у стартап-проєктах та продуктах іноземні інвестори.