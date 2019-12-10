У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з жовтнем, проте у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Державну службу статистики.

"Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2019 року порівняно із жовтнем 2019 року становила 0,1%, з початку року – 4,3%. Базова інфляція в листопаді 2019 року порівняно із жовтнем 2019 року становила 0,1%, з початку року – 4,2%", – зазначають у Держстаті.

Споживчі ціни у листопаді 2019 року проти жовтня 2019 року збільшилися на 0,1%, проти грудня 2018 року — на 4,3%, порівняно з листопадом 2018 року — на 5,1%. За січень-листопад 2019 року інфляція на споживчому ринку становила 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Серед споживчих товарів та послуг у листопаді 2019 року порівняно з груднем 2018 року найбільше подорожчали фрукти (на 20,2%), на другому місці за цим показником —послуги залізничного пасажирського транспорту (на 19,0%), на третьому — гаряча вода та опалення (на 14,4%).

Максимально подешевшали із грудня 2018 року по листопад 2019 року природний газ (на 19,7%), яйця (на 15,2%), паливо та мастила (на 7,0%).

На думку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, інфляція на рівні 5,1% в листопаді дозволяє більш істотно знизити облікову ставку.

"Держстат опублікував поточний показник інфляції –5,1%. Ніхто з аналітиків нижче 6% на цей рік не давав. На мою думку, тепер точно є всі підстави для істотного зниження облікової ставки", – написав він в Facebook.

Нагадаємо, в Україні вперше за три місяці зросли споживчі ціни.