Мінцифри запускає цілодобову "гарячу лінію" для бізнесу

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Підприємцям надаватимуть відповіді на питання адміністративного характеру щодо створення, діяльності чи закриття бізнесу.

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"Це інструмент, що позбавить вас зайвого стресу та вивільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на питання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу. Відтепер підприємці не залишаться сам на сам зі своїми проблемами", – розповіли в міністерстві.

Зазначається, що гаряча лінія цілодобова. "Стартуємо в тестовому режимі онлайн-чату. В найближчих планах — запустити ще телефонну лінію та чат-бота", – додали у відомстві.

Нагадаємо уряд запустить онлайн-платформу для допомоги бізнесу.