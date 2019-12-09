Трофімцева назвала агротренди 2020 року

Здорове харчування, веганство, рослинні альтернативи тваринного білка — це тренди, які в 2020 році впливатимуть на агропродовольчий сектор.

Про це заявила екс-в.о. міністра аграрної політики та продовольства України, інформує БІЗНЕС з посиланням на Асоціацію "Український клуб аграрного бізнесу".

"Наступним продуктом, якому будуть шукати природний або штучний замінник, може стати кава. Великий попит на каву призводить до масової вирубки тропічних лісів. Здорове харчування, веганство, рослинні альтернативи тваринного білка — тренди, які вже в 2020 році впливатимуть на агропродовольчий сектор", — сказала Трофімцева.

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