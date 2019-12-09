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10
Вт., груд.
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Екскерівник UNIT.City очолив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"

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Виконавчу команду проєкту створення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" (BYHMC) очолив Макс Яковер, екскерівник інноваційного парку UNIT.City.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Меморіального центру Голокосту.

"Після UNIT.City я поставив собі запитання — на що варто витратити наступні кілька років життя?Відповідь вийшла ось такою - великий проект, який зможе змінити нас на краще. Змінити культуру на краще. І створення меморіального центру "Бабин Яр" відповідає моїй меті максимально. Я вдячний Наглядовій раді проєкту за довіру", — розповів Яковер.

Він наголосив, що у рамках проєкту буде створено нову і одну з найсильніших в країні культурну інституцію, унікальний музейний комплекс світового рівня і так само світового значення. "Музей має бути такого рівня, щоб мільйони людей з усього світу приїжджали до Києва, в Бабин Яр.Бюджет у понад $ 100 млн. дозволить реалізувати це", — зауважив Яковер.

Найважливіше, каже новий керівник виконавчої команди проєкту, — це буде музей про Людину. "Ми будемо вчитися працювати з трагедією, приймати її, пам'ятати її. Ми навчимося говорити про Голокост так, щоб кожен зміг пропустити цю трагедію через себе і при цьому — стати сильніше, світліше, краще. Будемо вчитися і вчити, тому що цей урок обов'язково потрібно вивчити заради себе самих і заради майбутнього", — наголосив Яковер.

І додав, що саме зараз той час, коли такий проєкт є критично необхідним, адже вже за 5-10 років остаточно відійде покоління останніх сучасників трагедії.

Основним партнером Яковера буде художній керівник проєкту Ілля Хржановський, який також щойно приєднався до команди. Ще одна суттєва кадрова новина – членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" стала нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич.

Водночас Яковер висловив подяку команді, яка раніше працювала над створенням Центру. "Ми не починаємо з нуля. Над проєктом працювала команда, яка вирішила частину земельних питань, підготувала історичний наратив, який ми зараз вивчаємо. Я хочу подякувати за цей фундамент для створення музею", — сказав він, додавши, що набирає команду і окремо повідомлятиме, кого шукає в першу чергу.

Довідка: Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" (BYHMC) – некомерційна освітня організація, мета якої гідно вшанувати пам'ять 100 тис. жертв трагедії Бабиного Яру, збудувавши інноваційний меморіальний центр у Києві. Центр проводить дослідницьку діяльність і реалізовує низку освітніх програм і проєктів з метою збереження і вивчення історії Голокосту. Організація заснована в 2016 році до 75-ої річниці трагедії Бабиного Яру з ініціативи мера Києва Віталія Кличка.

 

UNIT.City Бабин Яр меморіальний центр