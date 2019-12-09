На Рівненщині може з`явитися перший індустріальний парк

У селі Привільне Рівненської області планують зареєструвати перший на території регіону індустріальний парк (IП).
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на компанію EVON Development.
"Рівненська область — одна з небагатьох, в яких поки не зареєстрований жоден індустріальний парк. Але скоро ситуація може змінитися. 6 грудня 2019 року Валерій Кирилко підписав договір з представниками Привільненська сільської ради", — повідомили в компанії.
Згідно з угодою, EVON Group зобов'язується провести юридичний та технічний аналіз трьох земельних ділянок в Привільному (Дубенський район).
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"За результатами аналізу ми видамо висновок про ефективне використання однієї з ділянок, найбільш придатного для розвитку промисловості. Наступним кроком стане розробка концепції індустріального парку", — зазначили в EVON Development.
Нагадаємо:
- За даними компанії EVON Development, в Україні з 39-ти зареєстрованих індустріальних парків реально працюють лише 10.
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Згідно з дослідженням EVON Group, в останні кілька років кількість зареєстрованих в Україні індустріальних парків зменшується. При цьому велика частина з них перебуває в незавершеному стані.
- За даними Industrial parks in Ukraine, на сьогоднішній день 9 індустріальних парків України не мають керуючої компанії більше двох років, ще у 14 IП учасники відсутні більше трьох років.