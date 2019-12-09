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10
Вт., груд.
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На Рівненщині може з`явитися перший індустріальний парк

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У селі Привільне Рівненської області планують зареєструвати перший на території регіону індустріальний парк (IП).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на компанію EVON Development.

"Рівненська область — одна з небагатьох, в яких поки не зареєстрований жоден індустріальний парк. Але скоро ситуація може змінитися. 6 грудня 2019 року Валерій Кирилко підписав договір з представниками Привільненська сільської ради", — повідомили в компанії.

Згідно з угодою, EVON Group зобов'язується провести юридичний та технічний аналіз трьох земельних ділянок в Привільному (Дубенський район).

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"За результатами аналізу ми видамо висновок про ефективне використання однієї з ділянок, найбільш придатного для розвитку промисловості. Наступним кроком стане розробка концепції індустріального парку", — зазначили в EVON Development.

Нагадаємо:

Рівненщина індустріальний парк