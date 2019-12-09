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10
Вт., груд.
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АМКУ оштрафував Асоціацію морпортів за схеми здирництва з суден 

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав неправомірним стягнення додаткових коштів з суден Адміністрацією морських портів України (АМПУ) та наклав штраф у розмірі 5,5 млн грн.

Про це у Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, інформує БІЗНЕС.

За його словами, Адмінстрація морпортів у 2017-2018 роках стягувала з суден, які заходили в порти України, окрім корабельного збору, такі додаткові кошти: за послуги з оформлення приходу суден в порт, за послуги з оформлення виходу суден з порту, за послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

"Антимонопольний комітет встановив, що ці додаткові збори насправді входили в корабельний збір, а у ДП "АМПУ" були відсутні підстави для стягнення таких коштів. Рішенням адміністративної колегії АМКУ згадані дії Адміністрації морських портів України визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем. НА ДП "АМПУ" накладено штраф у розмірі 5,5 млн грн", – зазначив Терентьєв.

Нагадаємо:

2 жовтня Міністерство інфраструктури України звільнило від виконання обов’язків директорів чотирьох морських портів.

22 листопада силовики прийшли з обшуком в Одеський морський порт.

АМКУ Асоціація морських портів