Україна і Польща спільно видобуватимуть газ на Львівщині

Польська компанія PGNiG SA та українська група компаній "Енергетичні ресурси України" (ЕРУ) уклали угоду про спільну розвідку та видобуток природного газу у Львівській області.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт ЕРУ.

Угода передбачає буріння на початковому етапі розвідувальної свердловини глибиною до 2,5 тис. метрів, проведення заходів із проектування розташування інших свердловин. Планується, що роботи розпочнуться щойно буде отримано всі необхідні дозволи.

"У нас є вагомі підстави вважати, що цей регіон має високий вуглеводневий потенціал, подібний до найбільшого в Польщі Перемишльського родовища природного газу. Ми, безумовно, зможемо застосувати в Україні наш великий досвід та ноу-хау, які ми здобули за 60 років діяльності з розвідки та експлуатації на Перемишльському родовищі", — сказав президент правління PGNiG Пьотр Возняк.

У свою чергу, керуючий партнер української групи компаній "ЕРУ" Дейл Перрі відзначив позитивні зміни інвестиційного клімату в Україні за попередні чотири роки співпраці з польськими партнерами та готовність для подальшого спільного розвитку в цій галузі. "Ми вважаємо, що це перша з багатьох можливостей, які зможу запропонувати український енергетичний сектор у найближчі роки", — сказав він.

Зайзначається, що PGNiG та ERU займаються експортом природного газу в Україну з 2016 року. Компанії також спільно постачали газ для потреб української газотранспортної системи та державного підприємства "Укртрансгаз".

Довідка:

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) займається розвідкою і видобутком природного газу та сирої нафти, а також імпортом, зберіганням, продажем, розподілом газоподібного та рідкого палива, виробництвом тепла та електроенергії, надаючи, окрім цього, послуги з геофізики та буріння. Її дочірні компанії та філії здійснюють геологорозвідувальну та виробничу діяльність у Норвегії та Пакистані, займаються продажем газу в Німеччині та трейдингом ЗПГ через офіс у Лондоні.

ЕРУ — група компаній з іноземними інвестиціями, що спеціалізується на реалізації проєктів в українській енергетиці. Група належить Ярославу Мудрому та Дейлу Перрі. Є одним із найбільших приватних імпортерів природного газу. У липні 2019 року першою здійснила імпорт електричної енергії з Європи.