Стало відомо, хто претендує на концесію в порту Херсон 

Морський порт "Херсон" можуть передати в управління одній з чотирьох приватних компаній, які вийшли до фіналу конкурсу на концесію.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає БІЗНЕС із посиланням на пресслужба.
"За світовою практикою, кількість учасників у концесійних конкурсах коливається від трьох до шести. Ми маємо чотири учасники для порту Херсон. Серед учасників конкурсу є дві успішні міжнародні компанії, які мають досвід роботи в портовій галузі. Такі результати свідчать про конкурентність, рівність та прозорість конкурсу, що є підґрунтям для успішної реалізації концесійного проєкту", — повідомив Криклій.
За його словами, остаточний результат конкурсу на концесію порту оголосять в середині січня 2020 року.
Серед компаній, які претендують на концесію "Херсону" — дві українські, одна турецька та одна швейцарська компанії.
Участь в конкурсі візьмуть:
Турецька стивідорна компанія Busserk Liman İşletme Loj. Hizm. LTD.ŞTİ, яка оперує в трьох портах Туреччини.
Консорціум ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон", куди увійшли "Аскет Шиппінг" – 40% і український зернотрейдер ТОВ "Глобал Грейн" – 60%.
Консорціум ТОВ "Рісо-Херсон" в складі "ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС" – 60%, що входить в групу компаній Georgian industrial Group і портового оператора RISOIL S.A. (Швейцарія) – 40%.
Консорціум ТОВ "Укрморпорт", куди входять ПрАТ "Кременчуцький річковий порт" – 10% і дочірнє підприємство "Юран" ТОВ "ДП ЮРОЛ" – 40%, яке пов'язане з оператором Одеського порту "Бруклін-Київ" і ТОВ "Юридична компанія" Джастіс ЕНД ЛО " – 50%.
Нагадаємо:
- 14 серпня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив умови і початок концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон".
- 12 вересня Мінінфраструктури оголосило початок проведення конкурсів на концесію морських портів "Ольвія" (Миколаїв) та "Херсон".
- 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє передачу держмайна у концесію.
- Україна розраховує передати перший порт у концесію до кінця року.
- 17 жовтня президент дозволив передачу держмайна у концесію.
- 29 жовтня інвестори з Китаю, Катару і Сінгапуру зацікавилися концесією двох українських портів.
Довідка: Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.