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Вт., груд.
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Стало відомо, хто претендує на концесію в порту Херсон 

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Морський порт "Херсон" можуть передати в управління одній з чотирьох приватних компаній, які вийшли до фіналу конкурсу на концесію.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає БІЗНЕС із посиланням на пресслужба.

"За світовою практикою, кількість учасників у концесійних конкурсах коливається від трьох до шести. Ми маємо чотири учасники для порту Херсон. Серед учасників конкурсу є дві успішні міжнародні компанії, які мають досвід роботи в портовій галузі. Такі результати свідчать про конкурентність, рівність та прозорість конкурсу, що є підґрунтям для успішної реалізації концесійного проєкту",  — повідомив Криклій.

За його словами, остаточний результат конкурсу на концесію порту оголосять в середині січня 2020 року.

Серед компаній, які претендують на концесію "Херсону" — дві українські, одна турецька та одна швейцарська компанії.

Участь в конкурсі візьмуть:

Турецька стивідорна компанія Busserk Liman İşletme Loj. Hizm. LTD.ŞTİ, яка оперує в трьох портах Туреччини.

Консорціум ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон", куди увійшли "Аскет Шиппінг" – 40% і український зернотрейдер ТОВ "Глобал Грейн" – 60%.

Консорціум ТОВ "Рісо-Херсон" в складі "ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС" – 60%, що входить в групу компаній Georgian industrial Group і портового оператора RISOIL S.A. (Швейцарія) – 40%.

Консорціум ТОВ "Укрморпорт", куди входять ПрАТ "Кременчуцький річковий порт" – 10% і дочірнє підприємство "Юран" ТОВ "ДП ЮРОЛ" – 40%, яке пов'язане з оператором Одеського порту "Бруклін-Київ" і ТОВ "Юридична компанія" Джастіс ЕНД ЛО " – 50%.

Нагадаємо:

Довідка: Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

компанії Концесія порт Херсон