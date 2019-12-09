Компанія Пономарьова вирішила не судитися з урядом через "Дельфін"

Американська Trident Acquisitions Corp., створена екс-депутатом Держдуми Росії Іллею Пономарьовим для інвестицій в нафтогазовий сектор, найближчим часом не буде інвестувати в активи, розташовані на території України.
Про це повідомив сам Пономарьов, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".
"По Україні вирішено нічого не робити, поки не завершимо переговори з українським урядом про подальші кроки [щодо розробки нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря]. Це і буде рішенням — судитися чи ні і що далі робити", — сказав співвласник і CEO Trident Acquisitions Corp. за підсумками загальних зборів акціонерів, які відбулися в США в кінці листопада.
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на розробку ділянки "Дельфін". Термін дії угоди на розподіл продукції — 50 років. Заявки на участь у конкурсі подавали чотири компанії. Серед них — Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.
- 26 липня стало відомо, що конкурс на розробку цієї ділянки виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми Росії Іллі Пономарьова. Однак прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував оголосити новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря, оскільки попередній конкурс не виправдав очікувань.
- Наприкінці липня американська компанія Frontera Resources заявила про намір оскаржити в суді результати конкурсу на розробку ділянки "Дельфін", якщо його затвердить уряд.
- Керівник компанії-переможниці конкурсу Trident Acquisitions Ілля Пономарьов запропонував уряду компроміс щодо розробки ділянки "Дельфін".
- у вересні Кабмін скасував конкурс на розробку ділянки "Дельфін".