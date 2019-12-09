Компанія Пономарьова вирішила не судитися з урядом через "Дельфін"

Американська Trident Acquisitions Corp., створена екс-депутатом Держдуми Росії Іллею Пономарьовим для інвестицій в нафтогазовий сектор, найближчим часом не буде інвестувати в активи, розташовані на території України.

Про це повідомив сам Пономарьов, інформує БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

"По Україні вирішено нічого не робити, поки не завершимо переговори з українським урядом про подальші кроки [щодо розробки нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря]. Це і буде рішенням — судитися чи ні і що далі робити", — сказав співвласник і CEO Trident Acquisitions Corp. за підсумками загальних зборів акціонерів, які відбулися в США в кінці листопада.

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