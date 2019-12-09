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10
Вт., груд.
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В Україні зареєстрували перший бренд, визнаний в Європі

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зареєструвало перший товар, який має позначку географічного бренду. Ним стала "гуцульська овеча бриндзя".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на інформаційно-аналітичний портал агропромислового комплексу України.

"Гуцульська овеча бриндзя" — це перше українське географічне зазначення, що відповідає всім європейським вимогам до реєстрації та має право на визнання в ЄС", — зазначає портал.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення подала громадська спілка "Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів" до Мінекономіки 19 грудня 2018 року. "Асоціація також підтримуватиме повернення до традиції визрівання бриндзі в дерев'яних барилах, котра практично зникла за останні десятиліття", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Довідка: 

"Гуцульська овеча бриндзя" виготовляється на літніх високогірних пасовищах (полонинах) з гірського овечого молока відповідно до традицій, які беруть свій початок в Карпатах ще з 15 століття. Зона її виробництва охоплює Закарпаття, Івано-Франківську та частину Чернівецької області. 

Географічне зазначення — це позначення, яке ідентифікує товар (послугу) як такий, що походить із території певного географічного місця (країни, регіону чи місцевості на території країни або іншого географічного об'єкта) та має певну якість, репутацію чи характеристики, істотно зумовлені цим географічним місцем, зокрема його природними умовами, чи людський фактор або поєднання природних умов і людського фактора.

Прикладами позначень товарів, які мають однакові специфічні властивості на всій території країни, можуть бути бразильська кава, швейцарський сир, грузинське вино, болгарська трояндова олія, оливки з Іспанії тощо.

географічні позначення гуцульська овеча бриндзя