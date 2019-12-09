Микитась продав частку в Arsenal Plaza, щоб добудувати житлові комплекси "Укрбуду" — ЗМІ

Експрезидент "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась продав свою частку в бізнес-центрі Arsenal Plaza співвласнику однієї з найбільших київських ресторанних компаній Tarantino Family Дмитру Федотенкову за $10 млн.

Про це повідомив глава великої девелоперської компанії, який побажав залишитися неназваним, інформує БІЗНЕС із посиланням на НВ Бізнес.

"Микитась продав свою частку Федотенкову в бізнес-центрі за $10 млн і ці кошти пішли на добудову житлових комплексів компанії (Укрбуд, — ред.). Партнери знайшли інвестора, який був готовий вкласти $35 млн у добудову всіх комплексів. Після введення житла в експлуатацію і продажу всіх квартир сторони хотіли поділити весь прибуток і вийти з проекту", — розповів співрозмовник.

Але, за його словами, великий інвестор від угоди відмовився через проблеми, які почалися у Микитася.

У пресслужбі "Укрбуду" повідомили, що проєкт бізнес-центру Arsenal Plaza з самого початку і аж до виходу з нього "Укрбуду" реалізовувався учасниками, які не є членами корпорації.

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"А підприємства-члени корпорації виконували агентську функцію — виводили проєкт на ринок, забезпечували маркетинговий супровід, проводили консультації клієнтів. Надалі вектор діяльності компаній-членів корпорації, які працюють в Києві, змінився. Зараз вони зосереджені в першу чергу на виконанні вже взятих раніше зобов’язань і завершення всіх розпочатих проектів в сфері житлового будівництва, куди і спрямовуються основні робочі ресурси. У зв’язку з цим необхідність подальшого продовження партнерства з проектом Arsenal Plaza відпала, і "Укрбуд" вийшов з числа партнерів", — заявили в компанії.

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