Микитась продав частку в Arsenal Plaza, щоб добудувати житлові комплекси "Укрбуду" — ЗМІ

Експрезидент "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась продав свою частку в бізнес-центрі Arsenal Plaza співвласнику однієї з найбільших київських ресторанних компаній Tarantino Family Дмитру Федотенкову за $10 млн.
Про це повідомив глава великої девелоперської компанії, який побажав залишитися неназваним, інформує БІЗНЕС із посиланням на НВ Бізнес.
"Микитась продав свою частку Федотенкову в бізнес-центрі за $10 млн і ці кошти пішли на добудову житлових комплексів компанії (Укрбуд, — ред.). Партнери знайшли інвестора, який був готовий вкласти $35 млн у добудову всіх комплексів. Після введення житла в експлуатацію і продажу всіх квартир сторони хотіли поділити весь прибуток і вийти з проекту", — розповів співрозмовник.
Але, за його словами, великий інвестор від угоди відмовився через проблеми, які почалися у Микитася.
У пресслужбі "Укрбуду" повідомили, що проєкт бізнес-центру Arsenal Plaza з самого початку і аж до виходу з нього "Укрбуду" реалізовувався учасниками, які не є членами корпорації.
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"А підприємства-члени корпорації виконували агентську функцію — виводили проєкт на ринок, забезпечували маркетинговий супровід, проводили консультації клієнтів. Надалі вектор діяльності компаній-членів корпорації, які працюють в Києві, змінився. Зараз вони зосереджені в першу чергу на виконанні вже взятих раніше зобов’язань і завершення всіх розпочатих проектів в сфері житлового будівництва, куди і спрямовуються основні робочі ресурси. У зв’язку з цим необхідність подальшого продовження партнерства з проектом Arsenal Plaza відпала, і "Укрбуд" вийшов з числа партнерів", — заявили в компанії.
Нагадаємо:
- 19 вересня 2019 року генеральний директор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.
- 27 вересня CEO SAGA Development Андрій Вавриш заявив, що компанія не розглядає можливості поглинання "Корпорації "Укрбуд", злиття з нею або реалізацію спільних проєктів.
- 8 жовтня в Youcontrol повідомили, що частки в "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.
- На початку листопада радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов запевнив, що "Укрбуду" не загрожує банкрутство, оскільки туди зайшов новий інвестор.
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Інвестори, які придбали житло у 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти у вирішенні ситуації з призупиненням будівництва об`єктів.
- 5 грудня екскерівник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.
- 5 грудня директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду".
- В уряді запевняють, що вкладники "Укрбуду" можуть спати спокійно.