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Вт., груд.
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Держкомпанії винні податковій понад 4 млрд грн

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Станом на 1 грудня 612 державних підприємств мають заборгованість перед бюджетом більше 4 млрд гривень (податок з чистого прибутку).

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

"Сплачувати податки мають всі, в тому числі і державні підприємства – це їхній прямий конституційний обов’язок. І ми маємо окремо попрацювати з керівниками держпідприємств і донести до них цей меседж", - наголосив голова податкової Сергій Верланов.

Нагадаємо, в Україні з'явиться Боргове агентство.

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