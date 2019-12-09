"Укрметалургпром" заявляє глибоку кризу галузі

Відповідну заяву оприлюднено на сайті об'єднання, інформує БІЗНЕС.

Так, за прогнозами "Укрметалургпрому", в грудні поточного року виробництво чавуну складе на рівні 1,25 млн тонн, сталі — 1,2 млн тонн, прокату — 1,1 млн тонн, що є одним з найнижчих рівнів випуску металопродукції.

Очікуване зниження обсягів виробництва в грудні 2019 року складе 37% проти обсягів виробництва в грудні 2018 року і 42% зниження проти обсягів виробництва в грудні 2016 року.

Таким чином, поточний рік українська металургійна галузь завершить наступним чином: виробництво чавуну — 20 млн тонн, сталі — 20,5 млн тонн, прокату — 18 млн тонн.

"Це найгірший показник за весь період існування незалежної України. Для порівняння, якщо в 2017 році було виплавлено 21,3 млн тонн сталі, то в минулому році — 21,1 млн тонн", — заявляють в "Укрметалургпромі".

У заяві зазначається, що в результаті погіршення ситуації на глобальному ринку сталі, від якого залежить стабільність вітчизняного ГМК, що традиційно є металургійним нетто-експортером (близько 85% усієї виробленої металопродукції експортується), в IV кварталі 2019 року ціни на чавун, сталь і готовий прокат знизилися в середньому на 12%, а залізорудної сировини — на 25% стосовно цін попередніх кварталів поточного року. Негативні тенденції в галузі тільки посилюються. Цьому сприяє погіршення ситуації як на зовнішніх ринках, так і всередині країни.

Дохідна частина скорочується внаслідок зниження цін на світових сталевих ринках, а витратна збільшується через постійне і часто необґрунтоване підвищення вартості послуг, що надаються державними монополістами. Зокрема, в березні 2019 року "Укрзалізниця" вкотре підвищила тарифи на залізничні вантажоперевезення на 14,2%, проте за минулі 8 місяців проблеми із забезпеченням залізничних перевезень вантажів ГМК (більше 40% обсягів перевезень УЗ) не тільки не вирішилися, а ще й посилилися — через дефіцит тяги і введеної УЗ на його тлі дискримінаційної щодо більшості вантажовідправників ініціативи з перевезення вантажів з великою швидкістю за тарифом + 20% (хоча повинно бути + 100%), значно сповільнилася швидкість доставки вантажів ГМК, які перевозяться на загальних умовах. У підсумку на "Укрзалізниці" в листопаді 2019 року понад 250 кинутих складів, ГЗК не виконують заплановані обсяги відвантаження, приріст залишків ЗРС на їх складах за серпень-листопад 2019 перевищив 1 млн тонн.

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Також "Укрметалургпром" вказують на зростання тарифу на передачу електроенергії компанією НЕК "Укренерго" — при затвердженому на 2019 рік тарифі 5,93 коп/ КВт. год. з 1 вересня 2019 року тариф підвищено до 11,65 коп / кВт / год. (+ 96%). Окремої уваги заслуговує плановане НКРЕКП збільшення тарифів на транспортування природного газу магістральними і розподільними трубопроводами — у разі його схвалення збільшення витрат споживачів природного газу досягне 0,8 тис. грн / тис. кубометрів, що обійдеться українській металургії ще в 2 млрд грн / рік. Додаткові складнощі для українських експортерів створює ревальвація гривні — з початку 2019 року курс гривні зміцнився на 14% (з 27,9 до 24 грн/$).

В "Укрметалургпромі" зазначають, що всі ці процеси носять безсистемний, хаотичний характер і стрімко знищують як конкурентоспроможність української металургії (на яку припадає близько 12% ВВП, 30% експорту, забезпечення роботою понад 0,5 млн громадян України), так і всю економіку України.

В об`єднанні також попереджають, що ухвалення законопроєкту №1210, який передбачає багаторазове підвищення ренти на видобуток залізної руди в нинішніх умовах матиме катастрофічні наслідки. Повідомляється, що вже сьогодні практично повністю зупинені Дніпровський метзавод, аглофабрика Південного ГЗК, призупинена частина виробничих потужностей Дніпровського меткомбінату, скорочено виробництво на "ArcelorMittal Кривий Ріг" і "Азовсталі". Більшість інших підприємств галузі також опинилися на межі зупинки.

"ГМК України завершує 2019 рік у стані глибокої кризи, що вже наступного року може обернутися катастрофою для економічної стабільності і національної безпеки України — зокрема, у втраті робочих місць, зникненні джерел надходжень до бюджетів всіх рівнів, втрати довіри замовників і ринкових ніш, які негайно займуть зовнішні конкуренти, насамперед, російські металурги. Галузь як ніколи потребує підтримки держави, в першу чергу в забезпеченні стабільного і сприятливого тарифного та податкового поля, надання якісного сервісу з боку державних транспортних компаній ("Укрзалізниця", порти), створення умов для розширення інвестицій в реальний сектор і пов'язаного з цим процесом зростання металоспоживання, захисту інтересів українських експортерів на зовнішніх ринках", — наголошується в заяві "Укрметалургпрому".

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