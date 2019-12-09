Зеленський підписав закон для відділення ГТС від "Нафтогазу"

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради, повідомляє БІЗНЕС.

Останній етап проходження документа – повернуто з підписом від президента 9 грудня.

Згадно із документом, очікується, що анбандлінг зробить можливим укладання нового договору про транзит за європейськими правилами. Закон не передбачає приватизацію, концесію чи будь-які інші дії з українською ГТС — вона, як і раніше, залишиться виключно у державній власності. Водночас планується створення окремої компанії — Оператора ГТС, на яку не може впливати "Нафтогаз".

Передбачається для виконання зобов'язань по відділенню оператора ГТС до 2021 року звільнити від ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що знаходиться у держвласності в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд, пов'язаних єдиним технологічним процесом.

Згідно з документом, до 2022 року відкладається установка касового методу визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за операціями з поставки/придбання майна, яке перебуває у держвласності, в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд.

Також у законі прописано, що до 2021 року відкладається виключення з визначення поставки товарів - операції з надання (передачі) і повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами, якщо ці операції проводяться з метою відокремлення оператора ГТС.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет міністрів України затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України", що дозволяє завершити виділення незалежного оператора газотранспортної системи.

Довідка: Анбандлінг — це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності Оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Передбачається, що ефективний анбандлінг стане запорукою формування незалежного й сертифікованого за європейськими вимогами оператора української газотранспортної системи.

Анбандлінг є вимогою ЄС у межах Третього енергетичного пакету, яка передбачає, що одна й та сама компанія не може одночасно видобувати, транспортувати і продавати газ.