Україна втратила до $150 млрд через російську агресію

Прямі втрати України в 2014-2015 роках через російську агресію склали від $50 до 150 млрд або 15-20% ВВП.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 млрд). А оцінка залишкової вартості об’єктів нерухомого державного майна на непідконтрольних територіях (Крим+Донбас) складає близько 85 млрд грн", — поінформував міністр.

Так, за його даними:

- на території Криму та Севастополя зареєстровано 57,7* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд грн;

- на території Донецької області — майже 120* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 33 млрд грн;

- на території Луганської області — майже 70* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 23 млрд грн.

За оцінками Фонду державного майна близько 70 % державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях.

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