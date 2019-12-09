business head ads

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

10
Вт., груд.
23 Нові матеріали

Україна втратила до $150 млрд через російську агресію

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Прямі втрати України в 2014-2015 роках через російську агресію склали від $50 до 150 млрд або 15-20% ВВП.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 млрд). А оцінка залишкової вартості об’єктів нерухомого державного майна на непідконтрольних територіях (Крим+Донбас) складає близько 85 млрд грн", — поінформував міністр.

Так, за його даними:

- на території Криму та Севастополя зареєстровано 57,7* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд грн;

- на території Донецької області — майже 120* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 33 млрд грн;

- на території Луганської області — майже 70* тис. об’єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 23 млрд грн.

За оцінками Фонду державного майна близько 70 % державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях.

Нагадаємо:

  • Сьогодні, 9 грудня, у Парижі президент Володимир Зеленський візьме участь у "нормандському форматі" за участю лідерів Німеччини, Франції та Росії, щоб обговорити можливі кроки до встановлення миру на Донбасі. Після офіційних заходів запланована двостороння зустріч президентів України та Росії.
  • У березні 2018 року старший науковий співробітник Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерс Аслунд повідомив, що українська економіка втратила майже $100 млрд через російську агресію.
  • За даними Росстату, за останні 5 років Україна вийшла з топ-10 найбільших торговельних партнерів Росії.

 

торговельна війна Тимофій Милованов