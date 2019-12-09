АМКУ змусив NOVUS змінити умови акції, яка дурила споживачів

Про це повідомили в юридичній компанії ADS Legal Group, інформую БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

В мережі магазинів NOVUS протягом травня-червня 2019 року проводилася маркетингова акція "– 30% НА ВСЕ* ІМПОРТНЕ ПИВО. *При купівлі від 3-х одиниць". Інформацію про цю акцію товариство розміщувало на плакатах формату А3 при вході в магазини, покажчиках формату А4 на палетах та стелажах у магазинах, а також над цінниками на імпортне пиво.

Однак, як стверджують в АМКУ, акція розповсюджувалась на 214 видів імпортного пива і не розповсюджувалась на 21 вид, при цьому інформація про види імпортного пива, на яке не розповсюджувалась дія акції доводилась товариством лише до працівників мережі магазинів NOVUS шляхом розсилання електронної інструкції, в якій зазначено, зокрема: "ВАЖЛИВО!!! Позиції, які не беруть участь у акції, вказано у цьому файлі у листі “Акція не поширюється".

Тобто, як вказує тервідділення АМКУ, наведена у рекламному плакаті інформація містила ознаки неправдивої, оскільки дія акції розповсюджувалась не на всі види імпортного пива.

У цьому зв'язку Київське тервідділення АМКУ надало ТОВ "Новус Україна" обов’язкові для розгляду рекомендації.

Торговельній мережі було рекомендовано "вжити відповідних заходів для усунення наслідків порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, шляхом забезпечення споживачів під час проведення маркетингових акцій повною, точною та достовірною інформацією щодо умов проведення акцій, в тому числі суттєвих, зокрема, особливостей реалізації товарів у мережі магазинів Novus, що знаходяться у власності товариства, та умов, що сприяли виникненню цього порушення".

В АМКУ зазначають, що дії ТОВ "Новус Україна" містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, що вводить споживачів в оману. "А саме: поширення відомостей, які містять неправдиві дані про особливості реалізації імпортного пива та знижки на нього, що вплинуло на наміри споживачів щодо придбання товарів саме в цього суб’єкта господарювання", - зазначили в юридичній компанії.

Довідка: NOVUS — компанія з литовським капіталом, представлена в Україні з 2008 року. Зараз мережа налічує 43 маркети загальною площею понад 170 000 кв. метрів. Компанія розвиває торгові об’єкти різних форматів площею від 500 до 7 000 кв. метрів, в тому числі – франчайзингові.

У 2018 році товарообіг мережі склав 10,7 млрд грн, що на 20% більше показників 2017 року.