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10
Вт., груд.
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Ericsson виплатить понад $1 млрд штрафу за підкупи держслужбовців

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Шведський телеком-гігант Ericsson погодився виплатити $1,2 млрд штрафу за звинуваченням у підкупі держслужбовців у Джібуті, Китаї, В'єтнамі, Індонезії і Кувейті.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на WSJ.

Звинувачення шведській компанії висунула Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). За її даними , дочірні компанії Ericsson в період з 2011 по 2017 роки придбали активи приблизно на $427 млн, використовуючи фіктивних консультантів для підкупу чиновників Саудівської Аравії, Китаї і республіці Джібуті. Компанія також оплачувала поїздки і розваги чиновників і членів їхніх сімей в обмін на вигідні контракти від державних телекомунікаційних компаній в зазначених країнах.

Крім того, компанію звинувачують в корупції у В'єтнамі, Індонезії та Кувейті. Єгипетська "дочка" Ericsson визнала себе винною в суді Манхеттена в порушенні антикорупційних законів.

Компанія "зізналася в багаторічній кампанії по корупції в п'яти країнах, щоб зміцнити свій контроль над телекомунікаційним бізнесом", – зазначено в заяві відомства.

Компанія Ericsson введе моніторинг за дотриманням встановлених вимог терміном на три роки.

Штраф за ведення корупційної діяльності за кордоном виявився одним з найвищих за всю історію Закону про корупцію за кордоном (FCPA). Ericsson виплатить понад $1 млрд на користь SEC і Мін'юсту США для врегулювання порушень по закону про корупцію за кордоном і звинувачень в рамках ще одного розслідування. Понад $539 млн буде направлено на врегулювання претензій SEC, ще $520 Ericsson виплатить Мін'юсту США.

 

штраф Ericsson