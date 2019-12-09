В Україні офіційно запрацювала Нова митниця



Про це повідомив голова ДМС Максим Нефьодов у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні [8 грудня - ред.] о 00:00 офіційно запустилась Нова митниця. Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде справді працювати для платників податків", – написав Нефьодов.

Він додав, що о 00:03 вже була оформлена перша експортна декларація на вантаж, а опівночі був оформлений перший рейс у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

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"Ще залишаються точкові питання, які розгребемо за тиждень – місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі", — зазначив очільник ДМС.

Він додав, що наразі до штату ДМС переведено більше 50% працівників і цей процес буде продовжуватись в грудні. "В грудні ж стартуємо конкурси, аби замістити тих, кого звільняємо", – підсумував Нефьодов.

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