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10
Вт., груд.
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В Україні офіційно запрацювала Нова митниця

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В Україні із 8 грудня офіційно почала працювати нова Державна митна служба України.


Про це повідомив голова ДМС Максим Нефьодов у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні [8 грудня - ред.] о 00:00 офіційно запустилась Нова митниця. Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде справді працювати для платників податків", – написав Нефьодов.

Він додав, що о 00:03 вже була оформлена перша експортна декларація на вантаж, а опівночі був оформлений перший рейс у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

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"Ще залишаються точкові питання, які розгребемо за тиждень – місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі", — зазначив очільник ДМС.

Він додав, що  наразі до штату ДМС переведено більше 50% працівників і цей процес буде продовжуватись в грудні. "В грудні ж стартуємо конкурси, аби замістити тих, кого звільняємо", – підсумував Нефьодов.

Нагадаємо:

Максим Нефьодов Нова митниця