В Україні офіційно запрацювала Нова митниця

В Україні із 8 грудня офіційно почала працювати нова Державна митна служба України.
Про це повідомив голова ДМС Максим Нефьодов у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Сьогодні [8 грудня - ред.] о 00:00 офіційно запустилась Нова митниця. Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде справді працювати для платників податків", – написав Нефьодов.
Він додав, що о 00:03 вже була оформлена перша експортна декларація на вантаж, а опівночі був оформлений перший рейс у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу
"Ще залишаються точкові питання, які розгребемо за тиждень – місця доставки, окремі випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі", — зазначив очільник ДМС.
Він додав, що наразі до штату ДМС переведено більше 50% працівників і цей процес буде продовжуватись в грудні. "В грудні ж стартуємо конкурси, аби замістити тих, кого звільняємо", – підсумував Нефьодов.
Нагадаємо:
- 25 червня перший заступник глави Мінекономіки Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби України.
-
Максим Нефьодов презентував план реформування ДМС.
-
Міністерство фінансів затвердило нову структуру і штатний розпис ДМС. За новим штатним розписом граничну чисельність працівників центрального апарату митниці затверджено на рівні 571 особи та виділено окремий новий напрямок — Департамент спрощення процедур та сприяння торгівлі, що буде відповідати за полегшення процесу декларування, розвиток напряму авторизованих економічних операторів і процедур транзиту, введення автоматизованих систем проведення митного контролю тощо.
- 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів завершити процес реформування нової митної служби до кінця поточного року.
- 3 жовтня Кабінет міністрів затвердив регіональну структуру ДМС, скоротивши кількість митниць з 26 до 16.
- 7 листопада Максим Нефьодов презентував проєкт стратегії розвитку митниці.
- 15 листопада очільник ДМС Макси Нефьодов повідомив, що 16 нових митниць вже мають виконуючих обов‘язків керівників.
- 2 грудня Нефьодов анонсував звільнення понад півтисячі одіозних митників.